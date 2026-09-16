Ovo su vatrogasci iz Kovina koji su dobili visoka državna odlikovanja

Milorad Milinović i Aleksandar Radosavljević, vatrogasci sa teritorije opštine Kovin, odlikovani su visokim državnim odlikovanjem Republike Srbije.

Na svečanoj ceremoniji održanoj u Palati Srbija, povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uručio je odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Među dobitnicima su i Milorad Milinović, vodnik-vatrogasac i vođa vatrogasno-spasilačkog odeljenja, i Aleksandar Radosavljević, predsednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Mramorak“.

Odlikovanje je priznanje za njihov dugogodišnji rad i angažovanje, kao i za hrabrost i požrtvovanost iskazane tokom obavljanja vatrogasne službe.

Važnu ulogu u razvoju i unapređenju vatrogastva na teritoriji opštine ima Opštinski vatrogasni savez opštine Kovin, koji okuplja i pruža podršku vatrogascima i dobrovoljnim vatrogasnim društvima.

Iz Opštinskog vatrogasnog saveza opštine Kovin ističu da ovo priznanje predstavlja čast za čitavu vatrogasnu zajednicu i potvrdu značaja rada ljudi koji su svakodnevno spremni da odgovore na izazove i pomognu u najtežim situacijama.

Opština Kovin upućuje iskrene čestitke Miloradu Milinoviću i Aleksandru Radosavljeviću na uručenim odlikovanjima, uz zahvalnost za njihov predani rad i angažovanje.

(Opština Kovin)

Vatrogasci iz Pančeva i Mramorka odlikovani za herojstvo u Peščari