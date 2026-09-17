Glavinić za 13 minuta režirao preokret Vršca u Kruševcu

KRUŠEVAC – Fudbaleri OFK Vršca ostvarili su veliku pobedu na gostovanju u Kruševcu, gde su posle rezultatskog zaostatka savladali domaći Napredak sa 2:1 u okviru 9. kola, prenosi zvanični sajt vršačkog kluba. Duel na stadionu „Mladost“ doneo je uzbudljivo drugo poluvreme u kojem je gostujući tim pokazao karakter i stigao do tri važna boda.

Nakon prvih 45 minuta mreže su mirovale, a domaći su poveli u 51. minutu kada je Srđan Bašić nesrećno zatresao sopstvenu mrežu. Ipak, radost Kruševljana kratko je trajala jer je na scenu stupio Đorđe Glavinić. On je najpre u 59. minutu izjednačio na 1:1, da bi u 72. minutu svojim drugim pogotkom doneo potpuni preokret i postavio konačnih 2:1. Statistički, Vršac je bio konkretniji sa 20 udaraca ka golu (devet u okvir), dok je domaći tim imao 16 pokušaja (šest u okvir).

Ovo je druga uzastopna pobeda Vrščana, nakon trijumfa nad Grafičarom (4:1), čime su stigli do učinka od 18 bodova uz šest pobeda i tri poraza. Sa druge strane, Napredak je zabeležio drugi vezani neuspeh i ostao je na 13 osvojenih bodova.

(Pančevac/OFK Vršac)