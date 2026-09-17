Srbija se diči herojima! Vatrogasci i spasioci obeležili krsnu slavu

Pripadnici Sektora za vanredne situacije obeležavaju danas Dan Sektora, kao i slavu vatrogasaca-spasilaca – Presvetu Bogorodicu Neopalimu kupinu, koja se smatra njihovom zaštitnicom.

Tim povodom, u sedištu Sektora za vanredne situacije u Beogradu, u prisustvu predsednika Vlade u tehničkom mandatu profesora dr Đura Macuta, pomoćnika ministra i načelnika Sektora za vanredne situacije Luke Čaušića, kao i drugih gostiju, obeležena je krsna slava.

Predsednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut istakao je da je ponosan na pripadnike Sektora za vanredne situacije koji, kako je naglasio, svojim angažovanjem pokazuju posvećenost u zaštiti života i imovine građana.

„Ubeđen sam da i cela Srbija poštuje ono što radite i da je sigurna u svojim domovima i svuda gde se nalazi bilo koji stanovnik i građanin naše zemlje“, poručio je premijer Macut.

On je pripadnicima Sektora poželeo da nastave sa predanim radom, uz uverenje da će država nastaviti da im pruža podršku.

„U to ime vam želim da nastavite ovim tempom, da vam mi pomažemo koliko god možemo i da vas vaša visoka zaštitnica sa Sinajske gore, gde se nalazi manastir Svete Katarine, gde se nalazi Neopalima kupina, simboliše ono što jeste vaš posao, a to je da čuvate ovu zemlju i da ništa ne bude uništeno“, rekao je predsednik Vlade.

Pomoćnik ministra i načelnik Sektora Luka Čaušić čestitao je svim pripadnicima Sektora Dan i slavu i istakao da su pripadnici Sektora, od osnivanja, imali 560.000 intervencija, kao i da je spaseno 33.897 ljudi.

Govoreći o kompleksnoj nadležnosti Sektora za vanredne situacije, Čaušić je naglasio da su posvećenost i dobra koncentracija ključni u njihovom poslu, jer, kako je rekao, od toga zavise ljudski životi.

„Ponosan sam što radim sa ljudima kao što ste vi i nadam se da će naš Sektor još više da napreduje“, poručio je Čaušić.

Zahvalio je predsedniku Vlade na podršci koja postoji od početka njegovog mandata i istakao odličnu saradnju sa Republičkim štabom za vanredne situacije, posebno tokom gašenja požara u Deliblatskoj peščari.

Svečana akademija povodom obeležavanja Dana Sektora za vanredne situacije održaće se večeras u Narodnom pozorištu Subotica.

(Pančevac)