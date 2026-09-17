Izložba „Zarobljena svetlost“ oživela stari Južni Banat u Beloj Crkvi

BELA CRKVA – U Muzeju u Beloj Crkvi otvorena je nesvakidašnja izložba pod nazivom „Zarobljena svetlost“, koja posetiocima dočarava izgled ove banatske varošice i okolnih gradova s početka 20. veka. Izložba ima za cilj da dragoceno fotografsko nasleđe približi javnosti, a naročito mlađim generacijama, i podseti ih na to koliko prošlost može da govori kroz sačuvane vizuelne zapise, prenosi RTV Pančevo.

– Ideja je da prikažemo izbor iz kolekcije negativa na staklu koje muzej baštini. Pre dve godine muzej je počeo ozbiljan rad na očuvanju i digitalizaciji ove kolekcije koja broji oko 650 negativa. Prve godine smo, uz podršku Ministarstva kulture, realizovali projekat digitalizacije čitave zbirke, da bismo prošle godine objavili i album fotografija. Ove godine, uz podršku opštine Bela Crkva, realizovali smo izložbu koja je osmišljena u formi ambijentalne kustoske instalacije sa fototapetima – izjavio je Igor Vokun, direktor muzeja u Beloj Crkvi.

Zahvaljujući tehnici digitalne štampe velikog formata, negativi prosečnih dimenzija 10 sa 10 centimetara pretočeni su u fototapete preko čitavog zida. To posetiocima pruža mogućnost da jasno sagledaju najsitnije detalje zabeležene na staklenim pločama. Posebnu vrednost izložbe čine snimci starih urbanih jezgara, narodnih nošnji, kao i objekata u Vršcu, Temišvaru, Budimpešti i drugim gradovima.

Ove fotografije potvrđuju da se urbano jezgro Bele Crkve nije drastično promenilo i da su brojne fasade očuvane, ali su istovremeno sačuvale autentičan duh vremena.

Kao poseban kuriozitet ove postavke izdvaja se poigravanje sa veštačkom inteligencijom. Muzej je iskoristio savremene AI alate da od starih, statičnih snimaka napravi kratke video-zapise i tako bukvalno oživi prošlost kroz jezik moderne komunikacije. Izložba „Zarobljena svetlost“ otvorena je za sve posetioce do 30. septembra, a ulaz je potpuno besplatan.

(Pančevac/RTV Pančevo)