Dnevni horoskop za 17. septembar: Pročitajte šta nam zvezde savetuju

Ovan

Posao: Bićete pod pritiskom rokova, ali vaša energija će vas gurati napred. Pokažite inicijativu i ne dozvolite da vas tuđa usporenost izbaci iz takta.

Ljubav: Dan donosi intenzivne razgovore i moguće varnice jer partner može tražiti jasne odgovore. Slobodni, privlači vas osoba koja zrači snagom i sigurnošću.

Zdravlje: Napetost i glavobolja mogu pratiti dan, pa pronađite ventil kroz kretanje.

Bik

Posao: Iako je stabilnost na vašoj strani, imaćete ipak osećaj da morate više da se dokazujete. Strpljenje i upornost doneće vam konkretne rezultate.

Ljubav: Odnos sa partnerom može zahtevati dodatno razumevanje i pokazivanje kompromisa. Slobodni Bikovi osećaće snažu privlačnost prema osobi koja uliva sigurnost i toplinu.

Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i probavu.

Blizanci

Posao: Moguće su promene u planovima, ali ćete se vi brzo prilagoditi. Vaša fleksibilnost je najveća prednost.

Ljubav: Osećaji će biti nestabilni, lako može doći do nesporazuma, ali i do uzbudljivog susreta. Privlači vas neko ko vas intelektualno jako stimuliše.

Zdravlje: Potrebno vam je više sna i odmora za živce.

Rak

Posao: Posvetite se sitnicama i rešavajte obaveze koje su dugo bile na čekanju. Kolege mogu ceniti vašu odgovornost, iako to ne pokazuju odmah.

Ljubav: Osećaj nostalgije može vas obuzeti pa ćete u vezi tražiti više nežnostii razmene emeovija, dok slobodne Rakove može privući osoba koja ih podseća na prošlost.

Zdravlje: Jačajte imunitet.

Lav

Posao: Bićete u centru pažnje i bićete u prilici da pokažete svoje liderske sposobnosti. Ovaj dan može vam doneti pohvale i priznanje.

Ljubav: Strast i dramatika obeležiće ovaj ljubavni dan. Ako ste zauzeti, moguće su vatrene rasprave koje se pretvaraju u zbližavanje. Slobodnima donosi jake varnice i osećaj da su primećeni.

Zdravlje: Energični ste izuzetno, ali obratite pažnju na srce i pritisak.

Devica

Posao: Odgovornosti će vas pritiskati, ali uspećete da izdržite tempo. Završićete uspešno sve te važne zadatke koji vas vode ka stabilnosti.

Ljubav: Možete osećati da mnogo ulažete u odnos, a premalo dobijate. Slobodne Device privlači osoba koja deluje ozbiljno i zrelo, ali to može unositi i malu nelagodu.

Zdravlje: Nedostatak sna i umor zahtevaju balans.

Vaga

Posao: Bićete okrenuti saradnji i pregovorima. Potrebno je da obratite pažnju da ne pristanete na uslove koji vam u principu ne odgovaraju.

Ljubav: Žudite za pažnjom i nežnošću, a partner to oseća. Slobodne Vage mogu doživeti neplaniran susret koji pokreće romantičnu energiju i leptiriće u stomaku.

Zdravlje: Pijte dovoljno vode i obratite pažnju na bubrege.

Škorpija

Posao: Bićete fokusirani i posvećeni svojim ciljevima. Intuicija će vam pomoći da napravite pravi izbor.

Ljubav: Emocije su duboke i strastvene. U vezi vam se otvara prostor za iskren razgovor i zbližavanje, dok slobodne Škorpije privlači misteriozna osoba kojoj je teško odoleti.

Zdravlje: Kanališite stres kroz kretanje i fizičku aktivnost.

Strelac

Posao: Ovaj dan donosi vam nove ideje i želju da probijete granice. Nemojte dozvoliti da vas ograničenja sputaju.

Ljubav: Ako ste u vezi, poželećete više uzbuđenja i slobode. Slobodni Strelčevi mogu upoznati nekoga iz inostranstva ili preko mreža.

Zdravlje: Obratite pažnju na noge i zglobove.

Jarac

Posao: Fokus je na finansijama i dugoročnim planovima. Bićete ozbiljni i posvećeni, ali možda i pod pritiskom.

Ljubav: U odnosu možete osetiti distancu, ali iskrenost će odagnati sve sumnje i dileme. Slobodnim Jarčevima pažnju privlači osoba koja odiše sigurnošću i stabilnošću.

Zdravlje: Moguća ukočenost kičme i leđa.

Vodolija

Posao: Neočekivane ideje daju vam prednost. Samo pazite da ih predstavite na pravi način i izbegnite površnost.

Ljubav: Odnos sa partnerom može dobiti osveženje kroz vašu originalnost, dok slobodnima donosi susret sa nekim drugačijim, zanimljivim i slobodnim duhom. Uživajte.

Zdravlje: Obratite pažnju na nervozu i cirkulaciju.

Ribe

Posao: Kreativnost vam je izuzetno jaka, ali rastrzanost na više strana može vam smanjiti fokus. Ako se usmerite, dan vam može doneti vrlo dobre rezultate.

Ljubav: Potrebna vam je veća povezanost. One Ribe u vezi može mučiti osećaj udaljenosti, dok slobodne Ribe privlači osoba sa nežnim i intuitivnim karakterom.

Zdravlje: Osetljivost na promene vremena može doneti osećaj umora i iscrpljenosti.

(Astroputnik)