Gradonačelnik na borilačkoj edukaciji mladih

Mnoštvo mladih boraca prisustvovalo je danas promociji žestokog sporta u „Tamiš fit-parku” na keju. MMA borci su se najpre zagrevali na travnjaku pored fit-parka, a onda su pokazali svoje veštine kroz sparing u oktagonu. Programu „Level up – borilačka edukacija mladih po opštinama Srbije” prisustvovao je i gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović.

Rekao je:

– „Tamiš fit-park” je počeo svojim punim kapacitetom da živi što je i bio cilj ovog projekta. U saradnji sa Sportskim savezom Pančeva, MMA savezom Srbije, „Tandem top timom” i fondacijom Dajane Paunović organizujemo javni trening tokom kog će naši borci ovoj velikoj grupi mladih ljudi prikazati lepotu sporta i pozvati ih da se njime bave zbog zdravlja, i fizičkog i psihičkog. Poenta je da se mladi odvoje od kompjutera i zatvorenih prostora i krenu ka otvorenom, zdravom životu. Generalno, to jeste i cilj i poruka onoga što mi kao Grad radimo ulažući u sportsku infrastrukturu.

Stevanović je dodao da je „Tamiš fit-park” samo jedna od investicija Pančeva u sport, kao i da će Grad nastaviti sa ulaganjima u sport u svakom smislu, gde misli na klubove, Sportski savez i infrastrukturu.

– Iz razgovora sa sugrađanima zaključili smo da je ovo nešto što moramo da radimo i što daje dobre rezultate i pozitivan efekat. Fenomenalan je dan, kao i ovaj novootvoreni prostor i sam događaj. Naš grad je poznat po vrhunskim sportistima, Pančevo je grad šampiona i takav će biti i ubuduće.

Stefan Končar ima 25 godina i bavi se MMA sportom dve godine. Za „Pančevac” je kazao:

– Bavim se sportom jer mi uliva sigurnost. Volim da budem u centru pažnje. Izuzetno je dobar osećaj kad izađem na meč, a uvek je dobar i lep osećaj – bez obzira na to da li doživim poraz ili to bude pobeda. U MMA postoje striktna pravila i ako ih se ne pridržavamo slede diskvalifikacija i kazne, nije ovo divljački sport i ulična borba, neophodna nam je snaga, znanje i tehnika da bi se postigao uspeh.

Fondacija Dajane Paunović postoji šest godina i usmerena je na decu, mlade i na sport.

Dajana Paunović je objasnila:

– Našla sam se u MMA sportu nizom srećnih okolnosti, ali ništa nije slučajno: moj sin se već dugo bavi borilačkim veštinama. Događaj koji danas organizujemo je zapravo bila njegova lepa ideja. Želeo je da uslove koje on ima – da trenira sa dobrim borcima i licenciranim trenerima – imaju i deca koja žele da bave ovim sportom, da svi imaju jednake mogućnosti. Hvala mnogo Nemanji Miloševiću i svim ovde prisutnim vrhunskim borcima koji su prihvatili „na prvu” da budu ovde i deo ovog projekta. Najlepše hvala i Aleksandru Stevanoviću, gradonačelniku Pančeva, kao i vašem gradu koji je zajedno s nama organizovao ovu sportsku inicijativu. Imate najlepši „džim” na otvorenom u Evropi!

Dodala je da ne treba imati predrasuda, da je MMA sport pod kontrolisanim uslovima koji jača samopouzdanje i samokontrolu, pa je zato i u najvećoj ekspanziji. Zaključila je rečima da je ovo je samo početak saradnje njene fondacije i Grada Pančeva, te da će se i nadalje zajedno baviti mladima i sportom.

(Pančevac / S. T.)

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