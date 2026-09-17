Kovin dobija Dom kulture kakav građani zaslužuju

Radovi obuhvataju sanaciju krova, zamenu kompletne stolarije i rekonstrukciju fasade, i uz to sve prateće što podrazumeva što treba da se uradi i biće urađeno.

KOVIN – Obimni radovi na zgradi Centra za kulturu, centralnog mesta okupljanja i nosioca kulturnog života Kovinu su pri kraju, prenosi RTV Pančevo.

Na ovom objektu, podignutom još 1989. godine, od tada nije bilo većih spoljnih ulaganja, zbog čega ova rekonstrukcija predstavlja ključan korak u njegovom očuvanju.

– Opština Kovin je obezbedila sredstva i ovom prilikom zahvaljujem se na tome što su odlučili da ove godine ulože veliki novac da se zgrada Doma kulture, odnosno Centra za kulturu, konačno sredi. Radovi obuhvataju sanaciju krova, zamenu kompletne stolarije i rekonstrukciju fasade, i uz to sve prateće što podrazumeva što treba da se uradi i biće urađeno. Krov je skoro završen, privode se kraju i radovi na zameni stolarije celokupne, bukvalno od prvog do poslednjeg prozora, vrata, sve se menja, i na kraju tih završnih radova na fasadi mi očekujemo da će u neko skorije vreme sve to da bude završeno i da Kovin dobije zgradu, objekat ustanove kulture u samom centru grada kakav građani Kovina i zaslužuju – izjavila je Ljubica Kocić, direktorka Centra za kulturu Kovin

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Dalji planovi uprave obuhvataju i uređenje dela enterijera zgrade kako bi se maksimalno iskoristio prostor koji generacije Kovinaca koriste za brojne manifestacije, obrazovne programe i druženja.

– Istovremeno, dok se sprovode ovi radovi na rekonstrukciji spoljašnjeg dela zgrade, mi imamo neke planove da se i unutra malo osavremenimo prostor. Evo ovaj hol u prizemlju kroz koji ste prošli, tu su ranije bili lokali, ti lokali su uklonjeni, i mi tu planiramo da postavimo neku stalnu postavku, da nekako kulturnu ponudu našu približimo građanima Kovina i svim posetiocima naše opštine – najavljuje direktorka Kocić.

Početkom septembra navršilo se tačno 37 godina kako su vrata ove ustanove prvi put otvorena za posetioce. Aktuelna rekonstrukcija, kako poručuju iz Centra za kulturu, potvrđuje čvrsto opredeljenje da se kontinuirano ulaže u razvoj kulture i unapređenje kvaliteta života svih građana opštine Kovin.

(Pančevac/RTV Pančevo)