Kovin dobija Dom kulture kakav građani zaslužuju

Gradonačelnik na borilačkoj edukaciji mladih
Radovi obuhvataju sanaciju krova, zamenu kompletne stolarije i rekonstrukciju fasade, i uz to sve prateće što podrazumeva što treba da se uradi i biće urađeno.
12:53
17.09.2026
Radovi obuhvataju sanaciju krova, zamenu kompletne stolarije i rekonstrukciju fasade, i uz to sve prateće što podrazumeva što treba da se uradi i biće urađeno.
KOVIN – Obimni radovi na zgradi Centra za kulturu, centralnog mesta okupljanja i nosioca kulturnog života Kovinu su pri kraju, prenosi RTV Pančevo.
Na ovom objektu, podignutom još 1989. godine, od tada nije bilo većih spoljnih ulaganja, zbog čega ova rekonstrukcija predstavlja ključan korak u njegovom očuvanju.
.
Dalji planovi uprave obuhvataju i uređenje dela enterijera zgrade kako bi se maksimalno iskoristio prostor koji generacije Kovinaca koriste za brojne manifestacije, obrazovne programe i druženja.
Početkom septembra navršilo se tačno 37 godina kako su vrata ove ustanove prvi put otvorena za posetioce. Aktuelna rekonstrukcija, kako poručuju iz Centra za kulturu, potvrđuje čvrsto opredeljenje da se kontinuirano ulaže u razvoj kulture i unapređenje kvaliteta života svih građana opštine Kovin.
(Pančevac/RTV Pančevo)