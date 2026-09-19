Humanitarna akcija NURDOR-a u Pančevu za „Zlatni septembar“

Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka (NURDOR) organizovaće u danas veliku humanitarnu akciju u Pančevu u okviru obeležavanja „Zlatnog septembra“ – meseca podrške deci i mladima obolelim od raka. Ovogodišnja kampanja stavlja poseban fokus na izuzetan značaj psihosocijalne podrške tokom i nakon lečenja, šaljući snažnu poruku javnosti da poslednja primljena terapija nažalost ne znači uvek i kraj borbe.

Humanitarni bazar i razgovor sa volonterima ispred Muzeja

Zvanični program počinje tačno u 12 časova ispred Narodnog muzeja Pančevo. Organizatori napominju da će se, u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, sve planirane aktivnosti bez odlaganja preseliti unutar samog prostora muzeja.

Posetioce očekuje bogat program namenjen najmlađima, kao i humanitarni bazar. Građani Pančeva imaće priliku da u direktnom razgovoru sa volonterima NURDOR-a saznaju više o važnosti psihosocijalne pomoći, ali i da se aktivno uključe u program redovnog donatorstva za podršku mališanima i njihovim porodicama.

Brojke koje svedoče o važnosti psihosocijalne podrške

Iz udruženja NURDOR naglašavaju da je kontinuirana stručna podrška psihologa, pedagoga i socijalnih radnika preko potrebna ne samo deci, već i roditeljima, kao i porodicama koje su se suočile sa gubitkom deteta. Koliko su ovakve aktivnosti ključne za oporavak i povratak u normalan život, najbolje pokazuju zvanični podaci o dosadašnjem radu udruženja:

Uspešno je realizovano 16 ciklusa jedinstvenog projekta „Vreme je za šoljicu razgovora“.

Održano je više od 600 stručnih radionica kojima je prisustvovalo preko 5.600 roditelja.

Organizovana su 73 rehabilitaciona kampa za više od 1.550 dece, kao i osam kampova podrške u tugovanju.

Ova velika akcija u subotu neće biti lokalnog karaktera, već će se istovremeno organizovati i u brojnim drugim gradovima širom Srbije.

(Pančevac)