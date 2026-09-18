Vučić najavio auto-put Beograd–Temišvar preko Pančeva i Vršca

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sa predsednikom Rumunije Nikušorom Danom imao odličan i konstruktivan razgovor, sa posebnim akcentom na izgradnju auto-puta koji će preko Vršca povezati Beograd, Pančevo i Temišvar. Nakon sastanka održanog u okviru samita Karpatske inicijative u Ukrajini, Vučić je istakao da je na ovom kapitalnom infrastrukturnom projektu napravljen značajan pomak i najavio da će uskoro biti poznati konkretni koraci za početak realizacije.

Brži razvoj Južnog Banata i direktna veza sa Rumunijom

Izgradnja novog auto-puta kroz Južni Banat imaće ogroman ekonomski značaj, jer će obezbediti znatno bržu i kvalitetniju putnu vezu sa jednim od najvećih privrednih centara u zapadnom delu Rumunije.

„On je značajno pomerio stvari u smislu izgradnje auto-puta Temišvar–Beograd i verujem da ćemo uskoro izaći sa najkonkretnijim zaključcima i kada i kako krećemo u izgradnju tog auto-puta“, naglasio je Vučić.

Predsednik Srbije je još pre početka zvaničnih sastanaka potencirao važnost ovog infrastrukturnog projekta, ističući da blisko povezivanje sa susednom zemljom otvara nove ekonomske perspektive za obe države.

Energetska saradnja i jačanje veza

Pored saobraćajne infrastrukture, tema bilateralnog sastanka u ukrajinskom mestu Huta bila je i saradnja u oblasti energetike. Lideri su razgovarali o daljem umrežavanju elektroenergetskih prenosnih sistema Srbije i Rumunije, kao i o nizu drugih projekata od zajedničkog interesa u regionu.

„Verujem da u Rumuniji možemo da imamo velikog prijatelja u budućnosti i da budemo neuporedivo bolje povezani sa njima“, poručio je predsednik Srbije.

Samit Karpatske inicijative okupio je lidere regiona sa ključnim ciljem da se osigura znatno snažnije ekonomsko, infrastrukturno i energetsko povezivanje zemalja u ovom delu Evrope.

(Pančevac)