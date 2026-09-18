Pančevo Zdravlje

Ritam zdravog srca: Prevencija srčanih bolesti u Pančevu

16:00

18.09.2026

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Foto: Milan Šupica

„Uhvati Ritam srca“ je naziv projekta koji Dom zdravlja Srbije Pančevo organizuje zajedno sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, sa ciljem da se kardiovaskularne bolesti otkriju na vreme i preveniraju, kao i očuvanje zdravlja lokalne zajednice.

Na konkursu Ministarstva zdravlja Dom zdravlja Pančevo dobio je sredstva za realizaciju projekta koji se bavi prevencijom kardiovaskularnih bolesti na teritoriji grada Pančeva. Ovim projektom je predviđeno da se obave pregledi u četiri radne organizacije i organizuju tri javne manifestacije, prenosi RTV Pančevo.

Ovim projektom će biti obuhvaćeno 600 ljudi, žene od 45 do 69 godina i muškarci od 35 do 69 godina. Glavni cilj projekta jeste rano otkrivanje faktora rizika i pravovremena reakcija kroz besplatne preventivne preglede kao i edukaciju građani. Prva manifestacija će biti održana u subotu 26. septembra u Narodnoj bašti.

Pored besplatnih pregleda, svi zainteresovani sugrađani moći će da procene svoj stepen kardiovaskularnog rizika i dobiju stručne savete i smernice lekara o daljim koracima i zdravim životnim navikama.

(RTV Pančevo)

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