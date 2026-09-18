Sportska dešavanja za vikend: Tri fudbalske utakmice i jedan šahovski meč

Predstojećeg vikenda sportske klubove očekuju tri fudbalske utakmice i jedan šahovski meč, a jedini koji će nastupiti pred domaćom publikom biće fudbaleri Borca iz Sakula.

U 5. kolu Vojvođanske lige „Istok“ Borac na „Svetom Nikoli“ dočekuje Vojvodinu 1928 iz Perleza. Gosti imaju samo bod više od Sakuljana i trenutno zauzimaju devetu poziciju, pa se može očekivati duel dve ekipe koje su na početku sezone pokazale približan učinak. Posle remija bez golova u Vlajkovcu, Borac će pred svojim navijačima pokušati da se vrati pobedama, prenosi Glas Opova.

Tempo nikako da proradi. Sefkerinci dobro otvaraju utakmice, ali u nastavku mečeva gube ritam, što je posebno bilo izraženo u završnicama dosadašnjih susreta. Gostovanje u Kovačici nova je prilika da prekinu niz poraza, ali zadatak neće biti nimalo lak. Slavija je u prva četiri kola pokazala dobru formu i trenutno zauzima drugo mesto na tabeli Druge južnobanatske lige – Zapad.

Opovčani su novu sezonu Opštinske lige Pančevo – Kovin – Kovačica – Opovo otvorili ubedljivom pobedom, a već u drugom kolu očekuje ih prvo gostovanje. Omladinac 1927 putuje u Pančevo, gde će protiv Starog Tamiša pokušati da potvrdi dobar rezultat sa starta prvenstva i nastavi uspešan početak sezone.

Na gostovanje odlaze i šahisti Bate Ćosića, koje u Skorenovcu očekuje jedan od najtežih izazova u dosadašnjem delu prvenstva. Petefi Šandor trenutno je vodeća ekipa Vojvođanske lige Banat – jug, pa će Opovčanima za povoljan rezultat biti potreban veoma dobar ekipni nastup.

Fudbal: Vojvođanska liga „Istok“ / 5. kolo

Sakule, 20 septembar (nedelja) 16:00h; BORAC – VOJVODINA 1928 (Perlez)

Fudbal: Druga južnobanatska liga „Zapad“ / 5. kolo

Kovačica, 20. septembar (nedelja) 16:00h; SLAVIJA 1933 – TEMPO (Sefkerin)

Fudbal: Opštinska liga Pančevo – Kovin – Kovačica – Opovo / 2. kolo

Pančevo, 20. septembar (nedelja) 16:00h; STARI TAMIŠ – OMLADINAC 1927 (Opovo)

Šah: Vojvođanska liga Banat – jug / 8. kolo

Skorenovac, 20. septembar (nedelja) 10:00h; PETEFI ŠANDOR – BATA ĆOSIĆ (Opovo)

(Glas Opova)