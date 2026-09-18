Trojica fudbalera iz Železničara dobila poziv za reprezentaciju

Uroš Tegeltija, Janko Jevremović i Aleksa Kuljanin našli su se na spisku selektora mlade reprezentacije Srbije Zorana Mirkovića, čime je još jednom potvrđeno da kvalitetan rad sa mladim fudbalerima u Železničaru dobija priznanje i na reprezentativnom nivou.

Poziv u nacionalni tim predstavlja veliko priznanje za svakog mladog fudbalera, ali istovremeno i dodatnu motivaciju za nastavak rada i napretka. Trojica igrača Železničara imaće priliku da u narednom periodu predstavi klub i Srbiju u četiri prijateljska susreta.

Mlada reprezentaciju Srbije očekuju dva duela protiv selekcije Iraka u Bačkoj Topoli i Novom Sadu, dok će potom uslediti dva susreta sa selekcijom Rusije u Staroj Pazovi.

Za Aleksu Kuljanina poziv u nacionalni tim predstavlja posebnu čast i dodatni podstrek za nastavak karijere.

– Izuzetna je čast braniti boje svoje zemlje i dobiti poziv za U-21 reprezentaciju Srbije. To je dodatni motiv za svakog od nas da radimo još više, budemo još bolji i da nakon svake prepreke izađemo još jači. Ponosan sam na poziv i želim da opravdam ukazano poverenje.

Na značaj poziva u reprezentaciju ukazao je i Uroš Tegeltija, koji ga vidi kao važan korak u razvoju svakog mladog fudbalera.

– Za nas mlade igrače, poziv u nacionalni tim predstavlja još jedan korak ka ostvarenju fudbalskog sna, ali istovremeno i dodatnu obavezu. To je dokaz da se predan rad vidi i da, kada ulažeš trud i veruješ u ono što radiš, rezultati neće izostati. Hvala FSS-u i selektoru Zoranu Bati Mirkoviću na ukazanom poverenju, kao i mojim saigračima, stručnom štabu Železničara i svima u klubu, bez kojih moje partije ne bi bile primećene i vrednovane.

Janko Jevremović istakao je da su strpljenje, vera u sebe i istrajnost važni na putu razvoja, posebno kada se mladi fudbaleri suočavaju sa izazovima.

– Samo treba biti strpljiv, verovati u sebe, ljude oko sebe i proces. Nekada nije lako ostati istrajan na tom putu, punom izazova, ali ovo je dokaz da se u životu sve posloži baš onda kada treba. Hvala svima na podršci. Sa ponosom nosim grb Srbije!

Poziv Tegeltije, Jevremovića i Kuljanina predstavlja priznanje za njihov dosadašnji rad, ali i potvrdu kontinuiteta rada FK Železničar Pančevo sa mladim igračima.

Njihov razvoj i afirmacija na višem nivou ujedno su pokazatelj da klub svojim fudbalerima pruža prostor za napredak i priliku da se nametnu i van klupskog takmičenja.

(RTV Pančevo)