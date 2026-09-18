U plastenicima se već priprema cveće za novogodišnje praznike

Iako tek stiže jesen, proizvođači cveća već uveliko razmišljaju o biljkama koje su tražene i koje će se najviše kupovati tokom novogodišnjih i božićnih praznika, ali i za 8. mart naredne godine. U plastenicima ovih dana najviše se proizvodi božićna zvezda.

Iako je do novogodišnjih praznika ostalo još nekoliko meseci, u plastenicma već se priprema cveće za ovaj period godine. Proizvodnja sezonskog cveća za novogodišnje praznike zahteva dobru organizaciju, pravovremenu sadnju i posebnu pažnju, kaže Igor Vujić, cvećar iz Opova. Među najtraženijim prazničnim biljkama je božićna zvezda.

U Opovu se već priprema cveće i za narednu godinu, za 8. mart. Među omiljenim biljkama početkom proleća je ciklama, koja zahvaljujući različitim bojama i dugom periodu cvetanja je omiljena za poklon i kao ukras za kuću.

Za cvećare nema odmora tokom godine. Za svaki period godine, potrebno je predvideti potražnju, obezbediti sadni materijal i pratiti biljku tokom uzgoja, napominje Vujić.

Od novogodišnjih praznika do 8.marta cveće je među najčešćim izborima kada želimo da poklonimo nekome pažnju. Za proizvođače svaki cvet koji tada stigne do kupca rezultat je višemesečnog rada, planiranja i svakodnevne nege.

(RTV Pančevo)