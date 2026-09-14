Prolazno naoblačenje, kratkotrajni pljuskovi

Najniža temperatura će se kretati od sedam do 14 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 27 stepeni.

U Srbiji će danas biti prolazno naoblačenje koje će ujutru i pre podne zahvatiti Vojvodinu, zapadnu i i jugozapadnu Srbiju a tokom dana proširiće se i na ostale krajeve, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji dok će se uveče i tokom noći padavinska zona proširiti i na zapadne i centralne krajeve zemlje. Duvaće slab i umeren vetar, severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od sedam do 14 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 27 stepeni.

U Beogradu će biti umereno oblačno uz postepeno povećanje oblačnosti, a uveče i tokom noći sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Duvaće slab i umeren vetar, severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od 12 do 14 stepeni, a najviša dnevna oko 24 stepena.

U Srbiji će naredne sedmice jutra biti sveža, dok će dnevna temperatura biti u okviru prosečnih vrednosti za ovaj period godine, u većini mesta od 23 do 29 stepena. Tokom dana će biti promenljivo sa sunčanim intervalima, u većini dana suvo. Samo se u utorak pre podne i sredinom dana ponegde očekuje kratkotrajna kiša, a krajem sedmice, u petak i subotu, će biti prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Biometeorološka prognoza Osobe sa srčanim i respiratornim obolјenjima mogu osetiti izvesne tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija mogući su umor, glavobolјa i nesanica.

(Pančevac)