IZAŠAO „PANČEVAC”: Prva trafika je moja!

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Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 17. septembra je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: kakva je atmosfera u kafiću „Zvuci srca” kada se slavi rođendan; na kakve opasnosti nailaze biciklističke gume u Pančevu; kako su se proveli Bugari u domaćinskom Ivanovu…

Uz to, „Pančevac” piše o načinima provere biračkih spiskova, berbi grožđa u Dolovu i na Karauli, kao i o strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, u kome rade magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf, kao i sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Učesnici Javnog foruma u procesu izrade Teritorijalne strategije urbanog područja grada Pančeva razgovarali su 15. septembra u zgradi Gradske uprave o viziji budućeg razvoja grada i projektnim idejama koje mogu doprineti njenom ostvarivanju. Izradu Teritorijalne strategije podržava Evropska unija kroz program „EU podrška integralnom teritorijalnom razvoju – EU INTEGRA”, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca”)

(Pančevac / S. T.)

Počele prijave za Novembarsku nagradu Grada Pančeva