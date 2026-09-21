Grožđebal ugostio i Anu Brnabić: Pogledajte kako je izgledala poseta Vršcu

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić boravila je u Vršcu, gde je u društvu gradonačelnice Dragane Mitrović obišla tradicionalnu manifestaciju „Dani berbe grožđa – Grožđebal 2026” i razgovarala sa lokalnim vinarima i građanima prenosi RTV Pančevo.

Visoka državna delegacija uveličala je dane najveće vršačke privredno-turističke svetkovine. Predsednicu parlamenta Anu Brnabić po dolasku je srdačno dočekala gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović, nakon čega su zajedno krenule u obilazak bogato ukrašenih izložbenih štandova u centru grada.

Brnabić je iskoristila priliku da iz prve ruke od lokalnih proizvođača čuje detalje o ovogodišnjem rodu grožđa i kvalitetu vršačkih vina, koja su odavno postala brend prepoznatljiv širom regiona.

Tokom susreta sa izlagačima, gradonačelnica Mitrović je predsednici Skupštine predočila ključne podatke o razvoju ove privredne grane, ukazavši na izuzetni značaj vinogradarstva za ekonomski napredak Vršca i čitavog Južnog Banata. Ona je istakla da ova strateška grana predstavlja jedan od temeljnih stubova lokalne privrede, te da grad kontinuirano ulaže u podršku domaćim vinarima.

Nakon obilaska vinskih štandova, predsednica parlamenta provela je vreme u neformalnom i srdačnom razgovoru sa okupljenim građanima i brojnim posetiocima manifestacije.



Završavajući svoju posetu Vršcu, Ana Brnabić je naglasila izuzetan značaj očuvanja ovakvih tradicionalnih manifestacija, koje decenijama uspešno spajaju privredu, kulturu i turizam, okupljajući izlagače i goste iz cele zemlje i inostranstva.

(Pančevac/RTV Pančevo)