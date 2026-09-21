Lekcija starijima: Đaci iz Ivanova očistili obalu Dunava

Učenici i nastavnici Osnovne škole „Moša Pijade” iz Ivanova organizovali su veliku ekološku akciju čišćenja prirode, pokazavši visok nivo odgovornosti prema svojoj okolini.

Pod sloganom „Budimo odgovorni, volimo Dunav i čuvajmo svoju okolinu”, vredni osnovci su, opremljeni rukavicama i velikim džakovima za smeće, detaljno očistili lokaciju u blizini seoske plaže. Tokom akcije prikupljena je velika količina plastičnih flaša, limenki i drugog otpada koji neodgovorni posetioci ostavljaju u prirodi, a prepuni crni džakovi na kraju dana svedoče o trudu ove dece.

Ova plemenita akcija izazvala je lavinu pozitivnih reakcija i oduševljenja na društvenim mrežama, gde su meštani i pratioci uputili pregršt komplimenata učenicima i prosvetnim radnicima.

Među brojnim komentarima podrške na Fejsbuku izdvojile su se poruke zahvalnosti, ali i opomene za starije:

„Ovo je za svaku pohvalu. Dečica su za primer i starijima, ne samo deci”, istakla je jedna sugrađanka.

„Svaka čast učenicima i nastavnicima, ali ima bezobraznih ljudi koji ostavljaju svoje đubre, to je sramota”, navodi se u komentarima.

„Korisno proveden dan u prirodi. Kompliment svima koji se trude za čistoću sela”, poručili su meštani Ivanova.

Dok ekološka akcija i dalje traje, ovi mladi aktivisti šalju snažnu poruku čitavoj zajednici o važnosti očuvanja prirodnih lepota i rečnih tokova našeg kraja.

(Pančevac/S.L)