Tuga: Preminuo sin Sindi Kraford, imao je samo 27 godina

Presli Gerber, sin slavne manekenke Sindi Kraford i biznismena Randea Gerbera, izgubio je život u rehabilitacionom centru nakon dugogodišnje borbe sa zavisnošću.

Svet šou-biznisa zatekla je vest o iznenadnoj smrti mladog modela Preslija Gerbera, koji je preminuo u nedelju u ustanovi za lečenje bolesti zavisnosti. Iako je tek zakoračio u 27. godinu života, sin jedne od najpoznatijih svetskih manekenki podlegao je zdravstvenim komplikacijama, a tačan uzrok smrti biće zvanično saopšten nakon obdukcije.

Porodica Gerber-Kraford, uključujući Preslijevu sestru, planetarno popularni model Kaju Gerber, potvrdila je tragične vesti i zatražila apsolutnu privatnost u ovim najtežim trenucima.

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„Porodica traži privatnost tokom ovog veoma teškog i bolnog vremena“, navodi se u zvaničnom saopštenju koje je preneo američki Page Six.

Presli Gerber je još kao tinejdžer krenuo stopama svoje majke i ostvario zapaženu karijeru na modnim pistama, sarađujući sa gigantima kao što su Moschino, Burberry, Dolce & Gabbana i Calvin Klein. Međutim, iza sjaja modnih pista skrivala se višegodišnja borba sa mentalnim zdravljem i teškom zavisnošću od opijata.

On je ranije otvoreno govorio o svojim problemima, priznajući da je preživeo jedno zamalo fatalno predoziranje fentanilom koje ga je ostavilo u komi, nakon čega je pokušavao da se izleči kroz različite terapijske programe.

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Njegova sestra Kaja nedavno je u intervjuu za Vog izjavila da je bratovljeva borba sa porocima duboko uticala na celu porodicu i promenila njihove živote.

(Glossy)