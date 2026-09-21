Poskupljenje na Produktnoj berzi: Ovo su cene najtraženijih ratarskih kultura

Prva trgovanja sojinim zrnom novog roda i rast cena primarnih ratarskih kultura obeležili su prošlu nedelju na Produktnoj berzi u Novom Sadu.

Na tržištu kukuruza cena je porasla 3,49 odsto u odnosu na prethodni izveštajni period, pre svega zbog pojačane tražnje i ograničene ponude na domaćem tržištu. Kukuruz roda 2026. prodavan je po ceni od 20,90 do 21,20 dinara po kilogramu bez PDV-a, dok je ponderisana cena iznosila 21,11 dinara. Kukuruz starog roda prometovan je po 20,50 dinara po kilogramu, bez PDV-a.

Iako je pšenica imala najveći količinski udeo u ukupnom nedeljnom prometu, ponuda je bila ispod proseka i nije pratila tražnju. Pšenica za stočnu ishranu prodavana je po 20 dinara po kilogramu bez PDV-a, dok je povećano interesovanje kupaca za robom sa produženim rokom skladištenja dovelo do trgovanja pšenicom sa 11,5 odsto proteina po ceni od 21,50 dinara po kilogramu. Preuzimanje ove robe predviđeno je do 31. decembra 2026. godine.

Posebnu pažnju privukla je soja novog roda. Početna cena bila je 58 dinara po kilogramu bez PDV-a, uz obračun kvaliteta, ali je zbog intenziviranja tražnje i manjka ponude cena tokom nedelje dostigla 60 dinara. Ponderisana cena iznosila je 59,82 dinara po kilogramu bez PDV-a, prenosi Dnevnik.rs.

Tražnja je porasla i za stočnim ječmom, dok je ponuda bila izuzetno skromna. To je dovelo do rasta cene od 8,85 odsto u odnosu na prethodni uporedni period. Stočni ječam prodavan je po ceni od 19,20 do 19,50 dinara po kilogramu bez PDV-a, a ponderisana cena iznosila je 19,27 dinara.

Na Produktnoj berzi trgovalo se i veštačkim đubrivom. NPK 16:16:16 u pakovanju od 600 kilograma prodavan je po 62,39 dinara po kilogramu bez PDV-a, dok je cena pakovanja od 25 kilograma iznosila 63,58 dinara.

NPK 15:15:15 u pakovanju od 25 kilograma prometovan je po 62,39 dinara po kilogramu bez PDV-a, a ruska granulisana urea po 57,11 dinara. NPK 6:24:12 u pakovanju od 25 kilograma prodavan je po 61,62 dinara po kilogramu, sa uračunatim prevozom do kupca.

(Dnevnik.rs)