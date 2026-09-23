Jutro hladno i vedro, tokom dana oblačno

Najviša temperatura od 18 do 22 stepena. Krajem dana postepeno razvedravanje.

Najviša temperatura od 18 do 22 stepena. Krajem dana postepeno razvedravanje.

Jutro hladno i u većem delu vedro, samo u zapadnim, jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima mestimično niska oblačnost ili lokalna pojava magle.

Tokom dana umereno do potpuno oblačno, u brdsko-planinskim predelima ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni.

(Pančevac)