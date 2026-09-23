Jutro hladno i vedro, tokom dana oblačno

Mobilni mamograf u Pančevu za pregled žena od 28. septembra
Najviša temperatura od 18 do 22 stepena. Krajem dana postepeno razvedravanje.
09:30
23.09.2026
Najviša temperatura od 18 do 22 stepena. Krajem dana postepeno razvedravanje.
Najviša temperatura od 18 do 22 stepena. Krajem dana postepeno razvedravanje.
Jutro hladno i u većem delu vedro, samo u zapadnim, jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima mestimično niska oblačnost ili lokalna pojava magle.
Tokom dana umereno do potpuno oblačno, u brdsko-planinskim predelima ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni.
(Pančevac)
Najviša temperatura od 18 do 22 stepena. Krajem dana postepeno razvedravanje.
09:30
23.09.2026
Najviša temperatura od 18 do 22 stepena. Krajem dana postepeno razvedravanje.
09:00
23.09.2026
Najviša temperatura od 18 do 22 stepena. Krajem dana postepeno razvedravanje.
08:45
23.09.2026
Najviša temperatura od 18 do 22 stepena. Krajem dana postepeno razvedravanje.
08:30
23.09.2026
Najviša temperatura od 18 do 22 stepena. Krajem dana postepeno razvedravanje.
23:40
22.09.2026
Najviša temperatura od 18 do 22 stepena. Krajem dana postepeno razvedravanje.
19:47
21.09.2026
Najviša temperatura od 18 do 22 stepena. Krajem dana postepeno razvedravanje.
16:30
20.09.2026
Najviša temperatura od 18 do 22 stepena. Krajem dana postepeno razvedravanje.
11:28
20.09.2026
Najviša temperatura od 18 do 22 stepena. Krajem dana postepeno razvedravanje.
10:00
19.09.2026
Najviša temperatura od 18 do 22 stepena. Krajem dana postepeno razvedravanje.
12:00
18.09.2026
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13:30
22.09.2026
12:30
22.09.2026