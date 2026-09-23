Mobilni mamograf u Pančevu za pregled žena od 28. septembra

Ispred Doma zdravlja biće dostupan mobilni mamograf od 28. septembra, na lokaciji u Ulici Miloša Obrenovića 2b. Rad mobilnog mamografa organizuje i sprovodi Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, uz podršku Ministarstva zdravlja i Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, u saradnji sa Domom zdravlja Pančevo.

Pregledi će se obavljati 28. septembra, od 9.00 do 18.00 časova. Organizovani skrining raka dojke namenjen je: ženama od 45 do 69 godina koje u poslednje dve godine nisu uradile mamografiju; ženama starijim od 40 godina koje u svojoj porodici imaju blisku srodnicu obolelu i lečenu od raka dojke.

Žene mlađe od 40 godina mogu obaviti mamografiju uz preporuku radiologa i ultrazvučni pregled dojki. Pregled može da se zakaže putem telefona: 013/309-215 062/804-8079, 013/313-349 i 064/893-1336. Prilikom zakazivanja potrebno je dostaviti ime i prezime, godinu rođenja i broj telefona.

(Pančevac)