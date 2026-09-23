Hitna pomoć: Povređene 4 osobe u saobraćajnoj nezgodi

PANČEVO – Na putu između Omoljice i Ivanova, povređene su četiri osobe u saobraćajnom udesu. Svi povređeni su nakon zbrinjavanja prevezeni do ortopeda i hirurga. Dvoje teže povređenih su kasnije prevezeni u UC.

Lekari Hitne pomoći su imali 8 intervencija na javnim mestima.

U toku dana obavljeno je 29 transporta van grada, a u pratnji lekara je bilo 13.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 38 pacijenata, među kojima je bilo i troje dece. Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

(Pančevac)