Slikari amateri okupirali obalu Tamiša

Ova jedinstvena manifestacija, održana u organizaciji Udruženja invalida rada i osoba sa invaliditetom grada Pančeva, još jednom je dokazala da umetnost i kreativnost ne znaju za granice i prepreke.

Prelepa obala Tamiša u Pančevu ugostila je šesto po redu tradicionalno druženje slikara amatera iz celog regiona, koje je okupilo stvaraoce iz 11 opštinskih organizacija Vojvodine i korisnike ovdašnjeg Gerontološkog centra. Ova jedinstvena manifestacija, održana u organizaciji Udruženja invalida rada i osoba sa invaliditetom grada Pančeva, još jednom je dokazala da umetnost i kreativnost ne znaju za granice i prepreke.

Događaj je zvanično otvorio Darko Ješić, gradski većnik za kulturu i omladinu, koji je istakao da lokalna samouprava sa ponosom podržava ovakve manifestacije jer one na najlepši način obogaćuju kulturni život Pančeva. Domaćini su se pobrinuli da učesnicima obezbede sav neophodan materijal za rad, a inspirativan ambijent pored reke iznedrio je mnoštvo izuzetnih likovnih radova.

Druženje i inkluzija kroz platno i četkice

Za sve učesnike koji su doputovali u Pančevo, poput gostiju iz Vrbasa, ovaj skup predstavlja neprocenjivu priliku za socijalizaciju, razmenu iskustava i stvaranje novih prijateljstava. Kako ističu članovi pančevačkog udruženja, koji slikarske radionice organizuju svake srede, bavljenje umetnošću u penzionerskim danima daje im novu energiju i omogućava da ostave trajan trag iza sebe.

Predsednik Udruženja invalida rada i osoba sa invaliditetom grada Pančeva, Slobodan Stefanović, uputio je veliku zahvalnost gradu i gradonačelniku na svesrdnoj podršci koja omogućava da ovo druženje svake godine preraste u sve lepšu tradiciju.

Velika izložba radova u Kulturnom centru

Svi radovi koji su nastali tokom ovog plodonosnog dana na obali Tamiša biće javno predstavljeni publici. Svečano otvaranje velike izložbe zakazano je za ponedeljak, 28. septembar 2026. godine, sa početkom u 19:00 časova.

Postavka će biti izložena u Foajeru Kulturnog centra Pančeva, a posetioci će imati priliku da vide dela autora iz svih 11 vojvođanskih opština, kao i radove domaćih pančevačkih stvaralaca.

(Pančevac)