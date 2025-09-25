Dnevni horoskop za 24. septembar: Evo ko će konačno ostvariti zacrtane planove

Ovan

Posao: Uz adekvatnu organizaciju pomoć sa strane, većina će uspeti danas da bez većih prepreka ostvari zacrtane planove.

Ljubav: Maksimalno iskoristite svoj šarm danas, imate solidne šanse da se opustite i uživate u bar jednom ljubavnom poduhvatu.

Zdravlje: Poradite na jačanju imuniteta.

Bik

Posao: Bikovima bi prioritet ovog dana trebao da bude privođenje kraju već započetih obaveza i priprema terena za naredni period.

Ljubav: Moguć susret ili poziv od stare simpatije.

Zdravlje: Slaba cirkulacija.

Blizanci

Posao: Vrlo dobar radni dan je pred Blizancima, posebno bi mogli da budu zadovoljni oni predstavnici koji imaju komunikaciju ili poslovanje sa inostranstvom.

Ljubav: Pozitivna energija i vaš lični šarm trebali bi da donesu i pozitivnu i finu razmenu emocija sa dragom osobom.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Rak

Posao: Opušten radni dan je pred Rakovima, možete da očekujete dobru atmosferu i kvalitetne odnose sa poslovnim saradnicima.

Ljubav: Na krilima pozitivnog raspoloženja mnogo toga lepog možete napraviti i u sferi ljubavi. Uživajte.

Zdravlje: Odlično.

Lav

Posao: Moguće uspostavljanje kontakata sa novim poslovnim saradnicima, vezano za realizaciju budućih projekata, davaće danas tipičnim Lavovima pravi osećaj zadovoljstva.

Ljubav: Ukoliko ste raspoloženi za dobar flert i uživanje u šarmiranju i zavođenju evo povoljnog dana da pokažete svoje umeće.

Zdravlje: Odlično.

Devica

Posao: Rad u kontinuitetu, bez nagoveštaja bitnih promena, na momente i opuštena atmosfera očekuje Device ovog četvrtka.

Ljubav: Odličan je dan da se posvetite finim ljubavnim dešavanjima, i bar jednu zamisao sprovedete u delo, na obostrano zadovoljstvo. Uživajte.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Vaga

Posao: Mogli biste da očekujete dosta posla na polju komunikacije i raznih dogovora uz mogućnost da vam bude ponuđen rad na nekom novom projektu.

Ljubav: Trebaće dosta kompromisa i dobre volje da sve dovedete u nivo koji odgovara obema stranama. Vredi potruditi se.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Škorpija

Posao: Uspećete sebi da obezbedite podršku ljudi koji su vam važni i moći ćete malo mirnije i stabilnije da funkcionišete.

Ljubav: Povoljne su okolnosti za fine razgovore i eventualno koketiranje, ali bez velikih očekivanja, što će vam donekle i odgovarati.

Zdravlje: Odlično.

Strelac

Posao: Oslonite se na sopstveno iskustvo i kvalitete, i uspećete da sve organizujete i završite na svoj način onako kako ste zamislili.

Ljubav: Inicijativa na promenama u sferi partnerskih odnosa je isključivo na vama. Hladne glave razmislite u kom smeru želite da nastavite dalje.

Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.

Jarac

Posao: Bez značajnijih prepreka na poslovnom putu danas kod većine Jarčeva, što će za rezultat imati dobro raspoloženje i osećaj zadovoljstva. To ste i zaslužili.

Ljubav: Vreme je da neke stvari postavite na svoje mesto, raščistite situaciju i krenete napred. Na vama je inicijativa.

Zdravlje: Pojačajte unos vitamina.

Vodolija

Posao: Većina Vodolija imaće pune ruke posla i ovog četvrtka, ali vas ne očekuju poteškoće u realizaciji. Samo napred.

Ljubav: Pokušajte da se opustite, rasteretite obaveza i uživate u pažnji koju vam nesebično pruža voljena osoba.

Zdravlje: Prijala bi vam fizička aktivnost.

Ribe

Posao: Povećan obim poslovnih obaveza mogao bi da očekuje Ribe i danas, pa bi bilo dobro da poradite na boljoj organizaciji i što manje se nervirate.

Ljubav: Iako imate dobre aspekte za finu komunikaciju sa dragom osobom, nemojte dozvoliti da se sve vaše današnje aktivnosti u sferi ljubavi svedu na priču.

Zdravlje: Vrlo dobro.

(astroputnik)