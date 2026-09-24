Sanacija Doma kulture u Velikoj Gredi: Predsednik Opštine Plandište obišao radove

Na teritoriji Opštine Plandište intenzivno se radi na realizaciji projekata i izvođenja radova na sanaciji i adaptaciji objekata domova kultura.

Radovi na sanaciji objekata javne namene trenutno se izvode na objektu Doma kulture u Velikoj Gredi. U toku je postavljanje završnih zidnih obloga, saniranje podnih obloga, molersko fasaderskih radova, uređenju unutrašnjih delova prostorija.

Kompletnu sanaciju objekta i izvođenje radove obišao je i Jovan Repac, predsednik Opštine Plandište.

„Zahvaljujući odličnoj saradnji sa Ministarstvom za brigu o selu i pokrajinskim organima na teritoriji Opštine Plandište u toku je izvođenje radova na sanaciji objekta Doma kulture u Velikoj Gredi. Saniranje objekata javne namene je jedan od prioriteta i svesni smo da za investiciono održavanje treba izdvojiti dodatna novčana sredstva koja za budžet Opštine Plandište predstavljaju veliko investiciono ulaganje.

Veliko je zadovoljstvo što će se u potpunosti sanirati ovaj objekat, koji se prema projektnoj dokumentaciji izvodi u nekoliko faza. Ovo je još jedna velika investicija koja se realizuje u Opštini Plandište a koja se tiče uređenja i unapređenja objekata javne namene. Ovo su veliki projekti za Opštinu Plandište koje svakako ne bismo mogli da realuzujemo bez pomoći republičkih i pokrajinskih organa vlasti. Radovi se izvode kontinuirano utvrđenom dinamikom i vrlo brzo dobićemo kompletno uređen objekat koji se stavlja u potpunosti na upotrebu našim sugrađanima. Zadovoljstvo je još veće kada pogledamo koliko meštana će koristi ovaj objekat za razne namene. Ovakvi objekti imaju posebnu važnost jer oni predstavljaju centar dešavanja u svakom selu. Predanim radom postavljamo temelje za buduće generacije“, izjavio je Jovan Repac, predsednik Opštine Plandište.

(Opština Plandište)