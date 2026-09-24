Zalihe krvi i ove nedelje na minimumu: Nedostaju sve krvne grupe

Nestašice krvi znatno su izraženije i tokom ove nedelje iako je u ponedeljak na Korzou bio postavljen trasvuziomobil sa ciljem da građani u toku svojih obaveza izdvoje 15 minuta zastanu i daju krv. Trenutno nedostaju sve krvne grupe.

Kao što je uobičajeno u ovom periodu, zalihe krvi sa negativnim Rh faktorom nalaze se na samom minimumu. Prikupljene krvi i dalje nema dovoljno za podmirivanje svih potreba. Milica Todorović iz pančevačkog Crvenog krsta pozvala je građane da i ove srede pomognu i daju krv.

„Što se tiče zaliha krvi, ne možemo da kažemo da je situacija povoljnija, svaki dan se menja. Iako se pojedine jedinice krvi dopune rezervama, koje su dovoljne za taj dan, već sutra su potrebne nove zalihe. I to je razlog da uputimo još jedan apel sugrađanima. Ukolko niste u ponedeljak, dođite u sredu i dajte krv“, rekla je ona, prenosi RTV Pančevo.

Akcije dobrovoljnog davanja krvi organizuju se svakog ponedeljka. Transfuziomobil je postavljen u gradu, na lokaciji sa najvećom cirkulacijom naših sugrađana na Korozou. Svake srede akcije se organizuju u prostorijama Crvenog krsta Pančevo, u Žarka Zrenjanina 15. U saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, akcije se održavaju redovno od 9 do 12 časova. Dok se poslednje srede u mesecu akcija organizuje u prostorijama Crvenog krsta Pančevo, u popodnevnom terminu, od 13 do 17 časova.

(Pančevac/RTV Pančevo)