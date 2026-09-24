Pretežno vedro, temperatura do 25 C

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutro hladno i iznad većeg dela pretežno vedro, ponegde uz maglu ili nisku oblačnost.

Krajem dana postepeno naoblačenje sa severa, koje će uveče na severu i zapadu, a tokom noći ponegde i u ostalim krajevima usloviti kišu i lokalne pljuskove.

Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, uveče i u toku noći severozapadni. Najniža temperatura od četiri stepena do 11, a najviša od 20 do 25 stepeni.

U Beogradu pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti, a posle podne i malo toplije. Krajem dana naoblačenje, koje će kasnije uveče i u toku noći usloviti kišu.

Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, u toku noći severozapadni. Najniža temperatura od sedam stepeni do 10, a najviša oko 23 stepena.

U Srbiji u petak hladno. Na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne ponegde i kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U ostalim krajevima pretežno oblačno sa češćom pojavom kiše.

Biometeorološka prognoza Osobama sa srčanim obolјenjima i astmatičarima se savetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Promenlјivo raspoloženje, pospanost i glavobolјa su mogući kod meteoropata.

(Pančevac)