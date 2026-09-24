Ugašen požar u Deliblatskoj peščari

Požar koji je 2. avgusta izbio na području naseljenog mesta Šumarak u Deliblatskoj peščari, večeras je ugašen, izjavio je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić.

„Vatrogasci – spasioci, uz pomoć pripadnika Dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostalih angažovanih snaga, uspeli su da ugase požar u Deliblatskoj peščari. Posebno sam ponosan na činjenicu da prilikom gašenja ovog požara, koji je jedan od najvećih i najtežih u novijoj istoriji Srbije, nismo imali nijednu ljudsku žrtvu, kao i nijedan izgoreli objekat”, rekao je Ivica Dačić.

Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, Dačić je ukazao da je tokom iscrpljujuće borbe, koja je trajala čak 52 dana, po nepristupačnom terenu i pod izuzetno teškim vremenskim uslovima, sprovedena velika združena akcija domaćih službi i međunarodnih partnera.

“Koliko je ovo bila velika i zahtevna intervencija govori i činjenica da je u najintenzivnijim danima na terenu bilo angažovano više od 560 pripadnika različitih službi, 170 vozila, vatrogasni brod i prateća mehanizacija. Takođe, u pojedinicim danima, naše službe su na teritoriji Deliblatske peščare imale između 100 i 150 intervencija”, dodao je ministar Dačić.

Zahvalio je svima koji su učestvovali na gašenju vatrene stihije.

“Pored vatrogasaca – spasilaca i dobrovoljnih vatrogasaca, posebna zahvalnost ide našim pilotima iz Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, zatim pripadnicima Vojske Srbije, Civilne zaštite, zaposlenima u Javnom preduzeću ‘Vojvodinašume’ i ‘Srbijavode’, Srpsko – ruskom humanitarnom centru, komunalnim preduzećima, zaposlenima u ‘Elektroprivredi Srbije’, subjektima Gradske uprave grada Beograda, policijskim službenicima, ali i građanima koji su velikim razumevanjem i angažovanjem doprineli u gašenju ovog požara”, naglasio je Dačić.

Dačić je istakao da posebna zahvalnost ide međunarodnim partnerima koji su posredstvom Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, kada je to bilo najpotrebnije, bili angažovani na gašenju požara u Deliblatskoj peščari, ali i na drugim žarištima na teritoriji Republike Srbije.

“Tu pre svega mislim na vatrogasno – spasilačke timove iz Rumunije, Nemačke i Mađarske, zatim na helikopterske timove iz Češke, Slovačke i Rumunije, ali i na posadu specijalizovanog protivpožarnog aviona Ruske Federacije Iljušin IL – 76”, istakao je Dačić.

Dodao je da pripadnici Sektora za vanredne situacije nastavljaju angažovanje na aktivnim požarištima u Srbiji kako bi zaštitili živote i imovinu građana.

Prošle nedelje, pripadnici Sektora za vanredne situacije lokalizovali su požar koji je 2. avgusta izbio u mestu Šumarak u Deliblatskoj peščari.