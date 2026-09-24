Gajde spajaju ljude: Jubilarni 20. susret održan u Kačarevu

Dvadeseti susret gajdaša, u organizaciji kačarevačkog Udruženja Makredonaca „Vardar”, ponovo je bio događaj koji objedinjuje muziku, tradiciju i prijateljstva.

Jubilarna manifestacija, koja već dve decenije čuva zvuk tradicionalnih instrumenata i povezuje ljude iz različitih krajeva, u subotu, 19. septembra, održana je pod sloganom „Sličnosti i razlike u gajdama”.

Tim povodom Kačarevo je ovog puta ugostio brojne učesnike iz Srbije i Severne Makedonije.

Među gostima su bili gajdaši iz Orizara, svirači zurli i tapana iz Vevčana, kao i studenti etnomuzikologije iz Skoplja.

Iz Srbije su učestvovali predstavnici Omoljice, Beograda, Borče, Bačke Palanke, Svrljiga, Kragujevca i Gudurice.

Da svečanost bude najavljena na poseban način, pobrinuli su se sami

učesnici.

Pre zvaničnog programa zasvirali su na fijakeru i prošli ulicama Kačareva, pa su zvuci tradicionalnih instrumenata doprli do meštana i najavili početak jubilarnog susreta.

Manifestaciju je otvorila predsednica Makedonskog nacionalnog

saveta u Republici Srbiji, Zorica Mitrović, a posebno simpatičan trenutak priredila je Jovana, učenica prvog razreda, koja je prisutne pozdravila na makedonskom jeziku.

Tako je i najmlađa generacija dobila svoje mesto u programu, što je ujedno bila i lepa poruka da tradicija ima smisla samo ako se prenosi na mlađe.

Posetioci su tokom programa mogli da čuju različite vrste gajdi i upoznaju bogatstvo muzičkih tradicija koje postoje na ovim prostorima.

Predstavljene su makedonske, svrljiške, južnomoravske, banatske,

vojvođanske i troglasne gajde.

– Svaki kraj ima svoj zvuk, način sviranja i muzičko nasleđe, ali je upravo u tom bogatstvu različitosti i bila posebna vrednost ovogodišnjeg susreta. Umesto da različite tradicije razdvajaju ljude, u Kačarevu su ih spojile u jedan zajednički muzički događaj – navodi predsednik udruženja „Vardar“ Sima Najdovski.

Program su upotpunili i drugi izvođači, poput članova Pevačke grupe „Toše Proeski”, dok je porodica Mitić pripremila dve posebne numere.

Posle zvaničnog dela programa druženje je nastavljeno u prostorijama

udruženja „Vardar”, gde su učesnici ostali do kasnih večernjih sati uz muziku i razgovor.

Organizator 20. jubilarnog susreta gajdaša bilo je Udruženje „Vardar” iz Kačareva, a manifestaciju su podržali Ministarstvo kulture Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Makedonski nacionalni savet u Republici Srbiji i Organizacija za kolektivno ostvarivanje srodnih prava proizvođača fonograma Srbije (OFPS).

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