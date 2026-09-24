Novi roman Kuća tišine: Poklanjamo čitaocima knjigu Vulkan izdavaštva

Kada dečji košmar počne da ostavlja tragove u stvarnosti, više nema bezbednog mesta za buđenje. Donato Karizi u novom romanu Kuća tišine vodi čitaoce u priču o snovima, sećanjima i tajnama koje odbijaju da ostanu zakopane.

Devetogodišnji Matijas svake noći sanja istu ženu odevenu u tamno. Ona ćuti i posmatra ga. Kada pojedinosti iz njegovih snova počnu da se pojavljuju i u stvarnom svetu, dečji strah prerasta u misteriju za koju niko nema objašnjenje.

Šta se krije iza Matijasovih snova?

Zabrinuti roditelji obraćaju se Pjetru Gerberu, psihologu i stručnjaku za hipnozu dece, čoveku koji ume da dopre do najskrivenijih predela njihovog uma. Gerber veruje da će u Matijasovoj podsvesti pronaći poreklo njegovog straha, ali svaka nova seansa otvara još jedno pitanje.

Ko je žena iz sna? Zašto ćuti? I kako Matijas može da zna stvari koje nikada nije video niti doživeo? Tragovi vode sve dublje u prošlost, dok granica između sna i stvarnosti postaje sve nejasnija.

Karizi je Kuću tišine opisao kao gotički roman, a upravo ta atmosfera daje knjizi posebnu snagu. Kuća, mesto koje bi trebalo da bude utočište, postaje prostor slutnje, tišine i uspomena koje kao da i dalje žive.

Pet miliona prodatih knjiga i ime koje je promenilo savremeni triler

Donato Karizi danas pripada najpoznatijim evropskim piscima trilera. Njegovi romani prodati su u oko pet miliona primeraka širom sveta i prevedeni na više od trideset jezika, a međunarodnu slavu doneo mu je roman „Šaptač“.

Pisac, scenarista, filmski reditelj i stručnjak za kriminologiju, Karizi svoje poznavanje ljudske psihe pretvara u priče u kojima se iza svakog odgovora pojavljuje novo pitanje. Njegovi romani poznati su po mračnoj atmosferi, psihološkoj napetosti i obrtima koji menjaju značenje svega pročitanog.

U Kući tišine ponovo ulazi u prostor u kojem se poznato pretvara u čudno, san počinje da govori istinu, a prošlost pronalazi način da se vrati.

Jer kada dete svake noći sanja istu nepoznatu ženu, pravo pitanje više nije zašto je sanja.

Pravo pitanje je: šta ona želi da mu kaže?

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(Pančevac)