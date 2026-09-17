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ED Pančevo: Isključenja struje za 18. septembar

21:30

17.09.2026

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Foto: Pexels
pexels

Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u petak, 18. septembra, bez struje će biti potrošači u Beloj Crkvi, Kovačici i Vršcu.

Bela Crkva od 09:00 do 12:00 – Naseljeno mesto Vračev Gaj i Aero klub.

Kovačica od 09:30 do 13:30 – JNA od M. Tita do Hjezoslavove, deo Ž. Zrenjanina.

Vršac od 09:00 – 12:00 – Naseljeno mesto Straža.

(Pančevac)

Tagovi

Bela Crkva Kovačica septembar struja vršac

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