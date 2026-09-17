ED Pančevo: Isključenja struje za 18. septembar

Mali Pančevci sami stvarali film u „Ruskoj biblioteci“
22:00
17.09.2026
Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u petak, 18. septembra, bez struje će biti potrošači u Beloj Crkvi, Kovačici i Vršcu.
Bela Crkva od 09:00 do 12:00 – Naseljeno mesto Vračev Gaj i Aero klub.
Kovačica od 09:30 do 13:30 – JNA od M. Tita do Hjezoslavove, deo Ž. Zrenjanina.
Vršac od 09:00 – 12:00 – Naseljeno mesto Straža.
(Pančevac)
22:00
17.09.2026
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I merenja potvrđuju osećaj alergičara da u vazduhu ima izuzetno mnogo polena ambrozije
13:00
16.09.2026