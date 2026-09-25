Crveni krst Pančevo prikuplja potrepštine za najugroženije

Crveni krst Pančevo raznim aktivnostima obeležava Mesec solidarnosti. Jedna od njih je i prikupljanje odeće, školskog pribora, sredstava za higijenu, ortopedskih pomagala i raznih drugih potrepština za socijalno najugroženije porodice.

Pančevci to mogu odneti u prostorije Crvenog krsta, svakog radnog dana od 8 do 15 časova, a oni kojima je potrebno preuzimaju utorkom.

Mesec solidarnosti, koji se obeležava od 14. septembra do 17. oktobra, prilika je za mnoge građane da pokažu humanost i odazovu se akcijama koje organizuje Crveni krst Pančevo. Od dobrovoljnog davanja krvi do donacija garderobe i ostalih potrepština za socijalno najugroženije, prenosi RTV.

„Ono što je nekome višak nama je dobrodošlo. Podela garderobe i svega ostalog što građani doniraju obavlja se svakog utorka od 9 časova, tokom nedelje prikupljamo i sortiramo. Dobro je došla sezonska garderoba koju odmah distribuiramo i molimo da bude čista i upotrebljiva. Pored garderobe potrebna su i sredstva za ličnu higijenu, školski pribor koji je bio aktuelan početkom septembra ali je i dalje uključujući rančeve i torbe. Potražnja je i za ortopedskim, medicinskim pomagalima, jer često stižu molbe sugrađana da im ustupimo na određen period“, kaže Milica Todorović, Crveni krst Pančevo.

Potražnja je i za pelenama, opremom za bebe i naravno igračkama jer Crveni krst tradicionalno organizuje podelu paketića u susret predstojećim praznicima. Uskoro biće održana i Trka za srećnije detinjstvo.

„Početkom oktobra tradicionalno organizujemo „Trku za srećnije detinjstvo“, gde ćemo okupiti najmlađe sugrađane koji će doniranjem, odnosno kupovinom startnog broja učestvovati u ovoj našoj humanitarnoj trci. Prikupljenim sredstvima pomažemo deci kojoj je to najpotrebnije“, kaže Milica Todorović.

Jedna od aktivnosti Pančevačkog crvenog krsta je i distribucija kuvanih obroka iz Narodne kuhinje. Ovih dana isporučuje se oko hiljadu kuvanih obroka u devet naseljenih mesta i na tri punkta u gradu. Od toga za 50 nepokretnih i teže pokretnih korisnika organizovana je dostava na kućnu adresu.

(RTV)