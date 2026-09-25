Olakšice u grejnoj sezoni: Ko može da ostvari popust na struju i gas

Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je juče izmene i dopune Uredbe o energetski ugroženom kupcu, kojima će se obezbediti olakšice za ugrožena domaćinstva u predstojećoj grejnoj sezoni, a penzioneri sa penzijama do i u visini od 31.092,11 dinara, koji imaju brojilo na svoje ime, status energetski ugroženog kupca će sticati bez prijavljivanja.

Olakšice su proširene na penzionere sa minimalnim penzijama, kao i na lica sa statusom borca, ratne i civilne vojne invalide i druge korisnike prava u skladu sa propisima o boračko – invalidskoj zaštiti koji imaju brojilo na svoje ime, prenosi Dnevnik.rs.

Ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović rekla je novinarima u Pančevu, nakon dodele ugovora za subvencije za energetsku efikasnost, da će penzioneri sa minimalnim penzijama automatski dobiti popust od 1.000 dinara na računu za električnu energiju od oktobra do marta, bez prijavljivanja i dostavljanja dodatne dokumentacije.

Pravo na iste olakšice, po prethodno podnetom zahtevu u svojoj lokalnoj samoupravi uz dostavljanje poslednjeg računa za električnu energiju, imaće i građani koji imaju brojilo na svoje ime i status borca, svojstvo vojnog invalida (ratnog ili mirnodopskog) ili civilnog invalida rata ili pravo na porodičnu invalidninu u skladu sa propisima kojima se uređuje boračko- invalidska zaštita, a po ostvarivanju statusa energetski ugroženog kupca. Za energetski ugrožene kupce u periodu od oktobra do marta neće važiti spuštanje granice između plave i crvene zone, sa 1.600 kWh na 1.200 kWh. Takođe, energetski ugroženi kupci će ostvarivati pravo na umanjenje računa za električnu energiju i prirodni gas bez obzira na ostvarenu mesečnu potrošnju tokom ove grejne sezone.

(Dnevnik.rs)