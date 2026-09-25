Posle požara u Deliblatskoj peščari pravi se plan kako obnoviti prirodu

Posle mnogo dana neizvesnosti, dima i borbe sa vatrenom stihijom, stigla je vest koju su sa olakšanjem dočekali svi kojima je Deliblatska peščara više od prostranstva peska i šume.

Požar je zvanično ugašen, odnosno likvidiran, proglasio je MUP Republike Srbije, Sektor za vanredne situacije. Time se jedno teško poglavlje zatvara, ali pred svima ostaje veliki i važan zadatak, a to je da se priroda koja je pretrpela štetu pažljivo i odgovorno obnovi, piše Dnevnik.rs.

Sa jučerašnjim dobrim vestima počinje i izrada sanacionog plana. Naime, JP „Vojvodinašume“ već je započelo snimanje i rekognosciranje terena, kako bi se utvrdio tačan obim štete. Prikupljeni podaci biće temelj za izradu plana sanacije, kao i za definisanje mera i ciljeva koji će odrediti put obnove. U skladu sa Zakonom o šumama, JP „Vojvodinašume“ ima rok od tri meseca za izradu sanacionog plana nakon likvidacije požara, a očekuje se da će plan biti završen do kraja godine.

Iz JP „Vojvodinašume” pozivaju sve zainteresovane da svoja mišljenja, sugestije i predloge u vezi sa sanacijom Deliblatske peščare dostave na info@vojvodinasume.rs.

Ali priroda, kao i čovek, ne oporavlja se preko noći. Biće potrebno strpljenje, znanje, rad i zajednička snaga da se oživi ono što se može obnoviti, i sačuva ono što je ostalo. Posebno ohrabruje činjenica da su se već javili pojedinci i organizacije spremni da pomognu u obnovi i sanaciji Deliblatske peščare, dok su „Vojvodinašume“ najavile da će pripremiti finansijsku i organizacionu konstrukciju za sprovođenje obnove i ponuditi mogućnosti svima koji žele da budu deo ovog velikog posla.

Zato su vrata za predloge i ideje otvorena. Iz JP „Vojvodinašume“ pozivaju sve zainteresovane da svoja mišljenja, sugestije i predloge u vezi sa sanacijom Deliblatske peščare dostave na info@vojvodinasume.rs. Sanacioni plan i proces njegove izrade biće dostupni javnosti u skladu sa poslovnom politikom preduzeća i važećom zakonskom regulativom.

Vatra je stala. Sada počinje tiši, ali ništa manje važan posao – da se život vrati tamo gde je plamen ostavio svoj trag i da najvrednija i najveća kontinentalna peščara Evrope ponovo (pro)diše punim plućima.