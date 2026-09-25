Marinković: Nema gradnje u Peščari

U Deliblatskoj peščari u toku je monitoring posledica požara i priprema sanacionog plana, a aktivnosti su usmerene isključivo na sanaciju opožarenih površina, a ne na bilo kakvu izgradnju, rekao je danas FoNetu izvršni direktor za šumarstvo, ekologiju i razvoj „Vojvodinašuma“ Marko Marinković.

On je dodao da je završeno snimanje terena bespilotnim letelicama i satelitskim snimcima, čija je obrada u toku, dok se paralelno rade dodatne analize zemljišta, uključujući pedološke analize i analize multispektralnim kamerama, kako bi se utvrdilo stanje sastojina koje se ne može sagledati golim okom.

Marinković je naveo da će u monitoring biti uključeni instituti, fakulteti, Zavod za zaštitu prirode i biolozi, a biće obuhvaćeno i stanje zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta i staništa.

(Fonet)