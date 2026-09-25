APR: Obavezna provera podataka o stvarnom vlasniku od 1. oktobra

Obaveza registrovanog subjekta nastupa u roku od godinu dana od dana poslednjeg evidentiranja podataka o stvarnom vlasniku, odnosno od dana poslednje potvrde tačnosti i ažurnosti evidentiranih podataka o stvarnom vlasniku, saopštio je APR.

U Srbiji od 1. oktobra biće obavezna provera tačnosti i ažurnosti evidentiranih podataka o stvarnom vlasniku za registrovane subjekte Agencije za privredne registre (APR).

U skladu sa odredbom člana 9. Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, ova obaveza za registrovani subjekt nastupa u roku od godinu dana od dana poslednjeg evidentiranja podataka o stvarnom vlasniku, odnosno od dana poslednje potvrde tačnosti i ažurnosti evidentiranih podataka o stvarnom vlasniku, saopštio je APR, prenosi RTS.

Učitavanjem dokumenata u periodu usklađivanja sa novim Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (01. 10. 2025. – 1. 12. 2025. godine) registrovani subjekti su ujedno izvršili i prvu verifikaciju evidentiranog podatka o stvarnom vlasniku.

Za njih se od tog dana računa rok od godinu dana za godišnju verifikaciju podataka o stvarnom vlasniku.

Kod subjekata koji su nakon usklađivanja evidentirali nove podatke ili dodatno ažurirali dokumentaciju, rok za godišnju verifikaciju počinje da teče od datuma poslednjeg evidentiranja.

Ukoliko nije došlo do promene evidentiranih podataka o stvarnom vlasniku, niti je došlo do promene u složenoj vlasničkoj strukturi koja je dostupna u dokumentaciji koju su registrovani subjekti učitali, obaveza godišnje verifikacije izvršena je time što registrovani subjekt potvrđuje tačnost i ažurnost evidentiranih podataka o stvarnom vlasniku, preko Portala Agencije za privredne registre, u daljem roku od 30 dana.

Iz APR-a ističu da, ukoliko su nastupile promene, bilo stvarnog vlasnika, bilo one koje se odnose na dokumentaciju kojom se dokazuje svojstvo određenog lica kao stvarnog vlasnika, registrovani subjekt vrši evidentiranje ili učitavanje odgovarajuće dokumentacije.

Šta je potrebno za pristup veb-stranici za potvrdu ažurnosti podataka

Za pristup internet stranici putem koje se vrši potvrda tačnosti i ažurnosti evidentiranih podataka, potrebno je da zakonski zastupnik registrovanog subjekta poseduje: nalog na Portalu eID.gov.rs i nalog na sistemu Agencije za privredne registre (REID), kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji ili ConsentID, instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju za elektronsko potpisivanje, a omogućeno je i potpisivanje u klaudu.

Agencija za privredne registre apeluje na sve registrovane subjekte da u skladu sa zakonom propisanim obavezama, a u skladu sa propisanim rokovima ispunjavaju svoje obaveze, čime će izbeći pokretanje prekršajnih postupaka.

(RTS)