Zatvoreni bazen u Pančevu počinje sa radom 29. septembra

JKP Mladost Pančevo obaveštava javnost da će sezona korišćenja zatvorenog plivačkog bazena na Sportsko rekreativnom centru Strelište početi u utorak 29. septembra.

„Trudimo se da korisnicima omogućimo idealne uslove za sport i rekreaciju. Voda u velikom bazenu je oko 24 stepena, dok je u malom nešto toplija, zbog mlađih plivača. Bazen će za građanstvo biti otvoren svakog dana od 11 do 17 sati, osim ponedeljkom, dok vikendom radi od 11 do 16 sati“, kaže direktor JKP „Mladost“ Milan Stanišić.

Zatvoreni bazen JKP „Mladost“ koristi se 10 meseci godišnje za posete građana i treninge sportista (plivanje, vaterpolo, ronjenje) kao i za Školu plivanja. Iz hola zatovrenog bazena se može doći i do renoviranog Spa centra.

JKP Mladost Pančevo obaveštava javnost da će sezona korišćenja zatvorenog plivačkog bazena na Sportsko rekreativnom centru Strelište početi u utorak 29. septembra, prenosi ePančevo.

„Trudimo se da korisnicima omogućimo idealne uslove za sport i rekreaciju. Voda u velikom bazenu je oko 24 stepena, dok je u malom nešto toplija, zbog mlađih plivača. Bazen će za građanstvo biti otvoren svakog dana od 11 do 17 sati, osim ponedeljkom, dok vikendom radi od 11 do 16 sati“, kaže direktor JKP „Mladost“ Milan Stanišić.

Zatvoreni bazen JKP „Mladost“ koristi se 10 meseci godišnje za posete građana i treninge sportista (plivanje, vaterpolo, ronjenje) kao i za Školu plivanja. Iz hola zatovrenog bazena se može doći i do renoviranog Spa centra.

Kvalitet vode kontroliše Zavod za javno zdravlje Pančevo. Dva puta nedeljno ispituje se bakteriološka i hemijska ispravnost vode. Podaci o kvalitetu vode se mogu dobiti na zahtev.

JKP „Mladost“ bavi se upravljanjem i održavanjem sportskih objekata u Pančevu. Takođe, uključeni su i u rešavanje svih važnih pitanja u oblasti sporta u ovom južnobanatskom gradu.

„Naš cilj je da pored osnovnih aktivnosti, promovišemo sport i rekreaciju i zdrave stilove života. Organizujemo različite programe i sadržaje namenjene svim sugrađanima, sarađujemo sa sportskim organizacijama, školama, organizacijama civilnog društva, pojedincima i otvoreni smo za nove oblike saradnje“, kaže Stanišić.

(ePančevo)