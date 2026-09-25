Sezonsko povrće i dalje drži tržište: Cene paprike pale, voće sve skuplje na pijacama

Na beogradskoj kvantaškoj pijaci posebno je bila dobra ponuda sezonskog povrća, dok je kod pojedinih vrsta voća zabeležen rast cena.

Paprike ima dosta, pa je cena pala

Na kvantaškoj pijaci u Beogradu ponuda paprike bila je dobra, što je uticalo na pad njene cene u odnosu na prethodni period.

Jeftiniji su bili i blitva, boranija, brokoli, karfiol, crni luk, krastavac salatar, patlidžan, praziluk, spanać, rotkvica i zelje.

Sa druge strane, skuplji su bili dinja, kupus, beli luk, paradajz, zelen i zelena salata.

Promene su zabeležene i kod voća. Jeftiniji su bili grožđe, malina, nar i suva šljiva, dok su skuplji bili ananas, banana, borovnica, grejpfrut, jabuka sorte Ajdared, kajsija, kruška Viljamovka, kupina, mandarina, nektarina, pomorandža i ribizla.

U Kraljevu slaba ponuda pojedinog povrća

Na kvantaškoj pijaci u Kraljevu ponuda boranije bila je vrlo slaba, dok je slaba ponuda zabeležena i kod brokolija, karfiola, blitve i patlidžana.

Ostalo sezonsko povrće bilo je prosečno zastupljeno na tržištu.

Kod voća je ponuda grožđa, jabuka, krušaka, nektarina, šljiva i južnog voća bila prosečna, dok su dominantne cene poljoprivrednih proizvoda uglavnom ostale na nivou iz prethodne sedmice.

U Leskovcu dobra ponuda šljive

Na kvantaškoj pijaci u Leskovcu posebno se izdvojila dobra ponuda šljive, dok je ostalo voće bilo prosečno zastupljeno.

U odnosu na prethodni period poskupeli su kruška, breskva, grejpfrut i šljiva.

Kod povrća su i dalje dominirali sezonski proizvodi – paprika, krompir, krastavac salatar, paradajz, praziluk, tikvice, šargarepa i crni luk.

Ponuda patlidžana bila je nešto slabija.

Kada je reč o cenama, poskupeli su krastavac salatar, paprika ostala i patlidžan, dok su cene većine ostalih proizvoda uglavnom mirovale.

U Subotici skuplji krastavac, krompir i beli luk

Na kvantaškoj pijaci u Subotici tokom protekle sedmice zabeležen je rast dominantnih cena krastavca salatara, krompira i belog luka.

Istovremeno su pojeftinili šljiva, paprika ostala, peršun korenaš i tikvice.

Kretanje cena tako pokazuje da se stanje na kvantaškim pijacama razlikuje od grada do grada, u zavisnosti od ponude, sezonske proizvodnje i količine robe koja stiže na tržište.

Sezonsko povrće i dalje drži tržište

Podaci sa kvantaških pijaca pokazuju da sezonsko povrće i dalje ima značajnu ulogu u ponudi. Paprika, paradajz, krastavac, krompir, tikvice, kupus i luk među proizvodima su koji se najviše nude, dok se kod pojedinih vrsta cena menja u skladu sa količinom robe koja stiže na tržište.

Kod voća su promene izraženije kod pojedinih proizvoda, pa su tokom sedmice zabeleženi i rastovi i padovi cena.

Za kupce i trgovce to znači da se ponuda i cene trenutno prilično razlikuju između kvantaških pijaca, dok će dalji tok sezone i količina robe na tržištu imati ključan uticaj na njihovo kretanje.

(Bizportal)