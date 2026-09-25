Crna Gora ukida bezvizni režim sa 3 države

Vlada Crne Gore usvojila je Informaciju o potrebi otkazivanja sporazuma kojima je reguliran bezvizni režim s Rusijom, Belorusijom i Turskom, čime nastavlja usklađivanje svoje vizne politike s pravnom tekovinom Evropske unije u okviru pristupnih pregovora.

Izmenama Uredbe o viznom režimu, koje je Vlada donela 23. jula, propisano je da će od 1. novembra 2026. godine državljanima Ruske Federacije, Belorusije i Republike Turske biti potrebna viza za ulazak, tranzit i boravak na teritoriju Crne Gore, prenosi Klix.ba.

Iz crnogorske Vlade saopšteno je kako je, s obzirom na to da su ova pitanja uređena i međunarodnim ugovorima, neophodno poduzeti formalne aktivnosti na otkazivanju važenja bilateralnih sporazuma s navedenim državama.

Kada je reč o Turskoj, Vlada Crne Gore će pokrenuti inicijativu za zaključivanje novog bilateralnog sporazuma kojim bi se zadržao bezvizni režim za nosioce diplomatskih, službenih i službenih/specijalnih pasoša.

Cilj ove mere je u najvećoj mogućoj meri osigurati kontinuitet bezviznog režima za te kategorije, u potpunoj saglasnosti s pravilima EU.

(Klix.ba)