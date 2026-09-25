Objavljen program Festivala mentalnog zdravlja 2026. u Pančevu

Festival mentalnog zdravlja 2026. godine održava od 10. do 20. oktobra 2026. godine u Pančevu, Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Somboru i Pirotu.

Krovna organizacija FMZ je Institut za javno zdravlje Vojvodine.

FMZ se ove godine realizuje 11. put u Novom Sadu, a u Pančevu 4. put.

Festival mentalnog zdravlja u Pančevu organizuje Zavod za javno zdravlje Pančevo u saradnji sa učesnicima Festivala, zajedno sa volonterima Festivala i uz podršku ustanova u Gradu Pančevu koje su ustupile svoje prostore za ovu manifestaciju, kao i uz podršku prijatelja Festivala.

Ovogodišnji Festival će imati 15 događaja koje Zavod realizuje sa partnerskim organizacijama i ustanovama koje su se prijavile na učešće i prošle selekciju Programskog odbora Festivala mentalnog zdravlja Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

U toku trajanja Festivala, od 10. do 20. oktobra, svi zainteresovani će moći,da odaberu sadržaj za sebe vezano za temu koja ih interesuje i da posete neki od besplatnih događaja, na više lokacija u Pančevu.

PROGRAM FMZ 2026 PANČEVO:

10.10.2026. SUBOTA

Od 18 do 19:30 časova: Predavanje „Partnerski odnosi u savremenom društvu“, Edukativni centar PLK LOGOS i Psihološko savetovalište „Psihogeneza“ Pančevo – Gradska biblioteka Pančevo.

12.10.2026. PONEDELjAK

Od 11 do 12:30 časova: Otvaranje izložbe „Godine nisu prepreka već izvor snage“, Gerontološki centar Pančevo- Gerontološki centar Pančevo.

Od 18 do 19:30 časova: Radionica za roditelje i nastavnike uključene u inkluzivne programe „Kada tvrđava otvori kapiju-put do sigurnosti i pripadanju“, ŠOSO „Mara Mandić“ Pančevo- Dom omladine Pančevo.

13.10.2026. UTORAK

Od 17 do 19 časova: Književno veče „Priče naših zrelih godina-čitanje proze i poezije članova literarne sekcije Kluba“, Klub za odrasla i stara lica GC Pančevo- Klub za odrasla i stara lica GC Pančevo.

14.10.2026. SREDA

Od 15 do 16:30 časova: Radionica „Vikipedija za mentalno zdravlje“, Vikimedija Srbije- Medicinska škola „Stevica Jovanović“ Pančevo (za učenike škole).

Od 18 do 21:00 časova: Radionica art terapije „Jesenji odmor“, OKUPART Beograd- Galerija Bate Mihailovića, Pančevo, Prijava na e-mail: okupart.beograd@gmail.com do 10. oktobra.

15.10.2026. ČETVRTAK

Od 10 do 11 časova: Skeč „Sigurni u nesigurnom svetu“, Dom za duševno obolela lica „1.Oktobar“, Stari Lec- Dom za duševno obolela lica „1. Oktobar“, Stari Lec.

Od 18 do 19:30 časova: Radionica „Kad prestanemo da biramo“, Centar za edukaciju, savetovanje i psihoterapiju „Oko duše“, Pančevo- Narodni muzej Pančevo.

16.10.2026. PETAK

Od 18 do 19:30 časova: Radionica „Bliski a slobodni: Između „ja“ i „mi“ u partnerskom odnosu“, Centar za psihoterapiju, savetovanje i edukaciju „Put do sklada“, Pančevo- Galerija Bate Mihailovića, Pančevo.

17.10.2026. SUBOTA

Od 10 do 12 časova: Radionica „Od porodice do zajednice: između pripadanja i slobode“, Psihološko savetovalište „Psihogeneza“ Pančevo- Psihološko savetovalište „Psihogeneza“, Pančevo, Prijava na e-mail: silvijapatalov@yahoo.com

Od 14 do 16 časova: Radionica farbanja figura „Art&Relax farbanje figura Malog princa“, Liquid Turtle Miniatures, Pančevo-Kafe društvenih igara Arkafe, Pančevo, Prijava putem Instagram profila.

Od 18 do 19:30 časova: Tribina „Zajedno kroz oluju-mentalno zdravlje u kriznim vremenima“, EDU4LIGHT, Pančevo- Narodni muzej Pančevo

19.10.2026. PONEDELjAK

Od 12:30 do 14 časova: Predavanje „Šta znači biti slobodan u zdravom odnosu?“, Opšta bolnica Pančevo- Muzička škola „Jovan Bandur“ Pančevo (za učenike škole)

Od 18 do 19:30 časova: Predavanje „Iza zidova usamljenosti u povezanom svetu“, Nacionalni centar za seksualno i reproduktivno zdravlje „Potent“, Beograd- Dom omladine Pančevo

20.10.2026. UTORAK

Od 15 do 16 časova: Radionica za mlade „Kolektivne krize i mentalno zdravlje“, Dom zdravlja Pančevo, Dom zdravlja Pančevo.

(Pančevac/Zjzpa)