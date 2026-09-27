Pretežno sunčano uz razvoj oblačnosti

Narodni muzej Pančevo: "Modni listovi iz kolekcije Muzeja Vojvodine" 1. oktobra
Najviša temperatura kretaće se od 21 do 25 Celzijusovih stepeni.
11:30
27.09.2026
08:30DANAS JE KRSTOVDAN
08:30DANAS JE KRSTOVDAN
Najviša temperatura kretaće se od 21 do 25 Celzijusovih stepeni.
Najviša temperatura kretaće se od 21 do 25 Celzijusovih stepeni.
Ujutru po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije kratkotrajna magla.
Tokom dana pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni.
(Pančevac)
Najviša temperatura kretaće se od 21 do 25 Celzijusovih stepeni.
11:30
27.09.2026
Najviša temperatura kretaće se od 21 do 25 Celzijusovih stepeni.
11:00
27.09.2026
Najviša temperatura kretaće se od 21 do 25 Celzijusovih stepeni.
10:30
27.09.2026
Najviša temperatura kretaće se od 21 do 25 Celzijusovih stepeni.
10:00
27.09.2026
Najviša temperatura kretaće se od 21 do 25 Celzijusovih stepeni.
09:38
27.09.2026
Najviša temperatura kretaće se od 21 do 25 Celzijusovih stepeni.
16:30
26.09.2026
Najviša temperatura kretaće se od 21 do 25 Celzijusovih stepeni.
16:36
25.09.2026
Najviša temperatura kretaće se od 21 do 25 Celzijusovih stepeni.
18:20
24.09.2026
Najviša temperatura kretaće se od 21 do 25 Celzijusovih stepeni.
17:46
24.09.2026
Najviša temperatura kretaće se od 21 do 25 Celzijusovih stepeni.
16:04
24.09.2026
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Evo šta znači kad na ovaj dan pada kiša, a šta kad sija sunce
08:30
27.09.2026