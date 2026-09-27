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Pretežno sunčano uz razvoj oblačnosti

Najviša temperatura kretaće se od 21 do 25 Celzijusovih stepeni.

08:37

27.09.2026

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Foto: Pančevac

Najviša temperatura kretaće se od 21 do 25 Celzijusovih stepeni.

Ujutru po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije kratkotrajna magla.
Tokom dana pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni.

(Pančevac)

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