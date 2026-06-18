Servisne informacije

Hitna pomoć: Jedna osoba povređena u saobraćajnom udesu

10:16

18.06.2026

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Foto: Printscreen

Na uglu Cvijićeve i Ulice Stevana Sremca  dogodio se saobraćajni udes u kome je jedna osoba povređena. Nakon zbrinjavanja zbog povrede grudnog koša i ramena prevezena je do hirurga i ortopeda,  navodi se u saopštenju Službe za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo.

Dodaje se da je ,ambulantnih pregleda  bilo 32, od čega troje dece te da su se stariji sugrađani uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature i prehlade.

Kućnih poseta je bilo 12, uglavnom hronični bolesnici.

Transporata u gradu je bilo 12, van grada 22, a u pratnji lekara 11.

Intervencije na javnom mestu su bile tri.

(Pančevac)

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