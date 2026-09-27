Horoskop za 27. septembar: Kome se vraća osoba iz prošlosti, a ko je neodlučan
Ovan ima nekog ko mu imponuje, Bik dosledan obavezama, Blizancima se vraća osoba iz prošlosti, Rak izlazi, Lav lider, Devica neodlučna, Vaga nema vremena, Škorpija brzopleta, Strelac veruje vodenim znacima, Jarac radoznao Vodolija se vrti u krug, a Ribe na pragu svađe. Ovo je današnji dnevni horoskop za 27. septembar 2026. godine.
OVAN
Posao
Primarno vaš cilj jeste da ste se malo više uneli u celu problematiku, koja vas okupira na duže staze. Ne pokazujete ljutnju ni bes.
Ljubav
Bilo bi dobro da pazite o čemu razmišljate, jer to može da vam se i ostvari. Poboljšavate odnos sa svojim partnerom, koji vam imponuje već neko vreme.
Zdravlje
Oscilacije u pritisku.
BIK
Posao
Ono što se uviđa jeste da vi niste neko ko će odobravati sve što se tiče priče oko vaših saradnika bar neko vreme. Morate da ostanete dosledni svojim obavezama, koje su se zapravo nagomilale.
Ljubav
Umete da se podvučete pod kožu osobi, koja vam imponuje. Ne pokazujte ništa od onoga što se od vas traži. Utičete dosta na svog partnera, koji vam imponuje u neku ruku.
Zdravlje: Smanjite slatkiše.
BLIZANCI
Posao
Nemojte očajavati, jer ćete definitivno naučiti lekciju. Skloni ste da se bavite preterano onim aktivnostima, koje vam ne donose profit.
Ljubav
Ukoliko vam se pojavi osoba od ranije ne pokazujte preveliku simpatiju sve dok ne budete imali isuviše dobar odnos iza koga stojite u narednom periodu.
Zdravlje
Više se odmarajte.
RAK
Posao
Ne dozvolite da saradnici prođu malo lošije zbog vaše nepromišljene odluke koja može da dovede u opasnost vaš finansijski segment.
Ljubav
Partner vas danas ne podržava u većoj meri. Možete čak ostati uskraćeni za emocije. Ne pomažite strani koja vas nipodaštava.
Zdravlje
Volite da izlazite na mesta zabave.
LAV
Posao
Budite u krugu ljudi koji zavređuju vašu pažnju, jer ste vi u neku ruku uvideli pravu sliku saradnika koji mogu da vam pomognu u narednom periodu u novim aktivnostima.
Ljubav
Imaćete utisak da druga osoba i ne zna za vašu patnju u onoj meri kolika je zapravo. Moraćete da se postavite liderski.
Zdravlje
Nemate većih briga.
DEVICA
Posao
Niste u prilici toliko da birate, ali ste zasigurno u jako dobrom ambijentu i ne morate da se otrgnete utisku da se osoba do vas u poslovnom mislu nije zagrejala za nešto više, kada je investicija u pitanju.
Ljubav
Jedan Lav vas možda isuviše dezavuiše u svojim emotivnim segmentima u narednom periodu. Ne pokazujte dovoljno loših osobina i ovo može da se pretvori u jaču ljubavnu vezu.
Zdravlje
Niste u lošem raspoloženju.
VAGA
Posao
Možda vas drugi smatraju pohlepnom osobom, koja ne želi da radi, ali ne očajavajte jer vi umete mnogo toga da rešite za kratko vreme. Nije loša ideja da se dovedete u red sa obavezama.
Ljubav
Ako vam se kojim slučajem pojavi neko nov vi ćete zasigurno biti u velikoj gužvi. Imaćete dosta obaveza, ali isto tako i pomalo loše raspoloženje, jer ne možete da se odvojite od obaveza.
Zdravlje
Možete imati pad imuniteta.
ŠKORPIJA
Posao
Možda isuviše očekujete od sebe, ali ne u toj meri koja vas otvoreno postavlja na sam vrh neba. Ne uživate toliko u onome što vam se pruža u narednom periodu, koliko vam trebaju malo bolje doterani detalji.
Ljubav
Isuviše ishitreno reagujete na promene u svom okruženju da se neki detalji, tako sklope kao danas da se osećate kao pobednik.
Zdravlje
Ne otežavajte stvari sebi. Posetite lekara.
STRELAC
Posao
Niste u mogućnosti da birate mnogo toga, ali zasigurno možete mnogo toga da dobijete. Vi ste u suštini dosta srećna osoba i nemate nameru da razvlačite nebitne detalje u svom poslovnom segmentu.
Ljubav
Verujte osobama naročito rođenima u vodenim znacima. Ne želite da se dezavuišete nebitnim činjenicama sve dok se na nekim detaljima ne razluči šta zapravo osećate.
Zdravlje
Poštujete svog lekara.
JARAC
Posao
Bićete zadovoljni svojim poslovnim planom u onom smislu gde se isuviše dobro postavite prema svojim partnerima, koji vam daju vetar u leđa.
Ljubav
Vaša znatiželjna priroda je ovaj put doslovno pobedila strah od osobe na koju često mislite ali se niste usudili to i da pokažete.
Zdravlje
Osećate se zdravo.
VODOLIJA
Posao
Vaše polje tajnih neprijatelja je daleko nepovoljno postavljeno nego ranije. Morate da ostanete dosledni onim detaljima koji vam imponuju
Ljubav
Nije sve u jednom flertu već ćete morati da se potrudite oko osobe na koju često mislite. Imaćete utisak da se vrtite u krug.
Zdravlje
Pazite se stresa.
RIBE
Posao
Pojačava vam se polje posla i nećete odustajati od ideje, koju ste imali da protežirate već neko vreme. Morate da ostanete dosledni svojim obavezama.
Ljubav
Ne ulazite u sukobe sa partnerom, jer mogu biti pogubni za vaše srce. Isuviše ishitreno delujete za nečiji pojam.
Zdravlje
Pazite se iznenađenja.
(Luftika.rs)