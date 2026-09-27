Horoskop za 27. septembar: Kome se vraća osoba iz prošlosti, a ko je neodlučan

Ovan ima nekog ko mu imponuje, Bik dosledan obavezama, Blizancima se vraća osoba iz prošlosti, Rak izlazi, Lav lider, Devica neodlučna, Vaga nema vremena, Škorpija brzopleta, Strelac veruje vodenim znacima, Jarac radoznao Vodolija se vrti u krug, a Ribe na pragu svađe. Ovo je današnji dnevni horoskop za 27. septembar 2026. godine.

OVAN

Posao

Primarno vaš cilj jeste da ste se malo više uneli u celu problematiku, koja vas okupira na duže staze. Ne pokazujete ljutnju ni bes.

Ljubav

Bilo bi dobro da pazite o čemu razmišljate, jer to može da vam se i ostvari. Poboljšavate odnos sa svojim partnerom, koji vam imponuje već neko vreme.

Zdravlje

Oscilacije u pritisku.

BIK

Posao

Ono što se uviđa jeste da vi niste neko ko će odobravati sve što se tiče priče oko vaših saradnika bar neko vreme. Morate da ostanete dosledni svojim obavezama, koje su se zapravo nagomilale.

Ljubav

Umete da se podvučete pod kožu osobi, koja vam imponuje. Ne pokazujte ništa od onoga što se od vas traži. Utičete dosta na svog partnera, koji vam imponuje u neku ruku.

Zdravlje: Smanjite slatkiše.

BLIZANCI

Posao

Nemojte očajavati, jer ćete definitivno naučiti lekciju. Skloni ste da se bavite preterano onim aktivnostima, koje vam ne donose profit.

Ljubav

Ukoliko vam se pojavi osoba od ranije ne pokazujte preveliku simpatiju sve dok ne budete imali isuviše dobar odnos iza koga stojite u narednom periodu.

Zdravlje

Više se odmarajte.

RAK

Posao

Ne dozvolite da saradnici prođu malo lošije zbog vaše nepromišljene odluke koja može da dovede u opasnost vaš finansijski segment.

Ljubav

Partner vas danas ne podržava u većoj meri. Možete čak ostati uskraćeni za emocije. Ne pomažite strani koja vas nipodaštava.

Zdravlje

Volite da izlazite na mesta zabave.

LAV

Posao

Budite u krugu ljudi koji zavređuju vašu pažnju, jer ste vi u neku ruku uvideli pravu sliku saradnika koji mogu da vam pomognu u narednom periodu u novim aktivnostima.

Ljubav

Imaćete utisak da druga osoba i ne zna za vašu patnju u onoj meri kolika je zapravo. Moraćete da se postavite liderski.

Zdravlje

Nemate većih briga.

DEVICA

Posao

Niste u prilici toliko da birate, ali ste zasigurno u jako dobrom ambijentu i ne morate da se otrgnete utisku da se osoba do vas u poslovnom mislu nije zagrejala za nešto više, kada je investicija u pitanju.

Ljubav

Jedan Lav vas možda isuviše dezavuiše u svojim emotivnim segmentima u narednom periodu. Ne pokazujte dovoljno loših osobina i ovo može da se pretvori u jaču ljubavnu vezu.

Zdravlje

Niste u lošem raspoloženju.

VAGA

Posao

Možda vas drugi smatraju pohlepnom osobom, koja ne želi da radi, ali ne očajavajte jer vi umete mnogo toga da rešite za kratko vreme. Nije loša ideja da se dovedete u red sa obavezama.

Ljubav

Ako vam se kojim slučajem pojavi neko nov vi ćete zasigurno biti u velikoj gužvi. Imaćete dosta obaveza, ali isto tako i pomalo loše raspoloženje, jer ne možete da se odvojite od obaveza.

Zdravlje

Možete imati pad imuniteta.

ŠKORPIJA

Posao

Možda isuviše očekujete od sebe, ali ne u toj meri koja vas otvoreno postavlja na sam vrh neba. Ne uživate toliko u onome što vam se pruža u narednom periodu, koliko vam trebaju malo bolje doterani detalji.

Ljubav

Isuviše ishitreno reagujete na promene u svom okruženju da se neki detalji, tako sklope kao danas da se osećate kao pobednik.

Zdravlje

Ne otežavajte stvari sebi. Posetite lekara.

STRELAC

Posao

Niste u mogućnosti da birate mnogo toga, ali zasigurno možete mnogo toga da dobijete. Vi ste u suštini dosta srećna osoba i nemate nameru da razvlačite nebitne detalje u svom poslovnom segmentu.

Ljubav

Verujte osobama naročito rođenima u vodenim znacima. Ne želite da se dezavuišete nebitnim činjenicama sve dok se na nekim detaljima ne razluči šta zapravo osećate.

Zdravlje

Poštujete svog lekara.

JARAC

Posao

Bićete zadovoljni svojim poslovnim planom u onom smislu gde se isuviše dobro postavite prema svojim partnerima, koji vam daju vetar u leđa.

Ljubav

Vaša znatiželjna priroda je ovaj put doslovno pobedila strah od osobe na koju često mislite ali se niste usudili to i da pokažete.

Zdravlje

Osećate se zdravo.

VODOLIJA

Posao

Vaše polje tajnih neprijatelja je daleko nepovoljno postavljeno nego ranije. Morate da ostanete dosledni onim detaljima koji vam imponuju

Ljubav

Nije sve u jednom flertu već ćete morati da se potrudite oko osobe na koju često mislite. Imaćete utisak da se vrtite u krug.

Zdravlje

Pazite se stresa.

RIBE

Posao

Pojačava vam se polje posla i nećete odustajati od ideje, koju ste imali da protežirate već neko vreme. Morate da ostanete dosledni svojim obavezama.

Ljubav

Ne ulazite u sukobe sa partnerom, jer mogu biti pogubni za vaše srce. Isuviše ishitreno delujete za nečiji pojam.

Zdravlje

Pazite se iznenađenja.

(Luftika.rs)