Trik kako da se rešite smrdibuba: Miris ove biljke ih rasteruje

Smrdibube ne podnose jednu stvar koju verovatno već imate u kući. Stavite je kod prozora i rešite ih se zauvek.

Smrdibube ne podnose miris jedne biljke koju mnogi već imaju u kuhinji, a ako su se prve već pojavile oko prozora, vreme je da probate jednostavan način da ih zadržite podalje od stana.

Ne morate odmah da posegnete za sprejevima. Postoji ovaj trik protiv smrdibuba koji od vas ne traži skoro nikakav trud.

Biljku držite na prozorskoj dasci, kod balkonskih vrata ili uz svako drugo mesto kroz koje bube probaju da se provuku, prenosi Krstarica.

Pukotine oko prozora su njihov prvi ulaz

Smrdibube traže topao i zaklonjen prostor, pa dobro pogledajte pukotine, oštećenja oko prozora i vrata i mesta na kojima izolacija više ne drži.

Proverite posebno spojeve oko prozora i balkonskih vrata. Ako tu postoje otvori kroz koje mogu da prođu, zaštita od smrdibuba počinje time što ćete ih zatvoriti.

Biljka čiji miris smrdibube ne podnose

U narodu se kao biljka protiv smrdibuba najčešće pominje nana. Veruje se da im njen jak miris smeta, pa nekoliko svežih grančica stavite na prozorsku dasku ili tamo gde ih najčešće viđate.

Druga opcija je eterično ulje nane. Dodajte nekoliko kapi u vodu i tim rastvorom prevucite spoljašnje okvire prozora i vrata. Miris vremenom slabi, pogotovo posle kiše, pa tretman ponovite.

Ako želite da isprobate ovaj trik protiv smrdibuba, počnite od manje površine i vidite da li ostavlja tragove.

Nana sama po sebi ne rešava sve. U panelci u kojoj se prozori ne zatvaraju kako treba, miris će bube zadržati par dana, a onda opet nađu isti put unutra. Zato grančice i rastvor idu tamo gde ste već videli otvor, a ne po ćelom stanu. Najlakše je kad oba posla radite istog dana, pa vam se ne vraća isti problem svakog jutra.

Smrdibube u kući nikako ne gnječite

Kad smrdibuba već uđe u stan, ne gnječite je i ne pritiskajte. Kada se oseti ugroženo, ispušta neprijatan miris po kojem je i dobila ime.

Mnogo je lakše da je pažljivo pokupite papirom ili čašom i iznesete napolje. Tako izbegavate i smrad i nepotrebno jurcanje po kući.

Ako vam se smrdibube u kući javljaju iz dana u dan, prvo otkrijte kroz koje mesto ulaze, pa ih onda odbijajte mirisima.

(Krstarica)