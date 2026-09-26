Rožaj Open 2026: Radan Čigoja osvojio srebro

Mladi i perspektivni džudista pančevačkog Džudo kluba „Akademija Jočić“, Radan Čigoja, ostvario je izuzetan uspeh na prestižnom međunarodnom turniru „Rožaje Open 2026“ u Crnoj Gori, gde se okitio srebrnom medaljom.

U izuzetno jakoj i zahtevnoj konkurenciji, Čigoja je još jednom potvrdio svoju visoku klasu, talenat i odličnu formu, dostojno reprezentujući svoj klub i grad na međunarodnoj sportskoj sceni.

Do vicešampionske titule i drugog mesta na pobedničkom postolju, Čigoja je stigao nakon lavovske borbe u svojoj uzrasnoj i težinskoj kategoriji. U konkurenciji petorice boraca, mladi Pančevac je zabeležio tri efektne pobede i pretrpeo samo jedan poraz, što mu je obezbedilo srebrno odličje oko vrata.

Spektakl u Rožajama okupio preko 500 boraca

O težini ostvarenog rezultata najbolje svedoči podatak da je ovogodišnji turnir u Rožajama bio masovniji nego ikada pre. Na tatamiju je snage odmerilo čak 507 takmičara koji su branili boje 45 klubova iz deset evropskih zemalja.

Pored domaćina Crne Gore i predstavnika Srbije, na turniru su učestvovali džudisti iz Turske, Albanije, Danske, Velike Britanije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Severne Makedonije i Bugarske. U tako šarolikoj i kvalitetnoj konkurenciji, svaka pobeda imala je dvostruku vrednost.

Ključ uspeha u rukama trenera Jočića

Iz tabora „Akademije Jočić“ ponosno ističu da ovog velikog rezultata ne bi bilo bez stručnog, predanog i strpljivog rada na treninzima. Ključnu ulogu u Radanovom sportskom razvoju i taktičkoj pripremi za ovaj turnir odigrali su njegovi treneri Marko i Miroslav Jočić, koji godinama unazad stvaraju šampione u Pančevu.

Ova medalja predstavlja samo jednu u nizu stanica za mladog borca. Sa turnira u Crnoj Gori Čigoja se vraća motivisaniji nego ikada, sa jasnom porukom da odmah nastavlja sa žestokim treninzima i upornim radom kako bi na narednim takmičenjima napao i ono najsjajnije, zlatno odličje.

(Pančevac/S.L)