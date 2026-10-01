Međunarodni dan starijih 1. oktobar: Više od petine populacije ima preko 65 godina

Međunarodni dan starijih osoba se obeležava 1. oktobra, u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 14. decembra 1990. godine, sa cilјem da se naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima pripadnika trećeg doba.

Svet se suočava sa demografskom transformacijom bez presedana: broj osoba starijih od 60 godina porastao je sa 634 miliona u 2002. na 1,26 milijardi u 2026. godini, dok se do 2050. očekuje 2,11 milijardi (21,8% svetske populacije), uz još brži rast najstarijih generacija (80+). Iako globalni životni vek kontinuirano raste, dugogodišnji jaz od 9,6 godina između ukupnog i životnog veka u dobrom zdravlјu ukazuje na rastući uticaj nezaraznih bolesti.

Republika Srbija deli ovaj evropski kontekst sa prosečnom starošću od 44,0 godine (muškarci 42,6; žene 45,4) i očekivanim trajanjem života od 76 godina (muškarci 73,7; žene 78,3), dok lica starija od 65 godina čine više od petine populacije (23%). Pojedini okruzi, poput Zlatiborskog okruga sa 77,1 godinom, predstavlјaju svetle primere dugovečnosti.

U fokusu obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba Ujedinjenih nacija pod sloganom „Doba dugovečnosti: Prilagodimo sisteme dužem životu” jeste potreba za prelaskom sa pukog produženja života na unapređenje njegovog kvaliteta kroz prevenciju, savremenu geronauku i celoživotno učenje. Uz uvažavanje rodne ravnopravnosti i eliminisanje diskriminacije, ulaganjem u zdravstvene, socijalne i ekonomske sisteme stvaramo vredan kapital dugovečnosti, čineći starenje prilikom za održivi razvoj i zajedničku budućnost svih generacija.

Klјučni cilјevi obeležavanja ovog dana su:

Sagledavanje načina kako duži životni vek preoblikuje zdravstvene, socijalne i ekonomske sisteme, uz razvoj održivih okvira za finansiranje i tržišta rada prilagođena novim realnostima.

Isticanje značaja socijalnih, ekonomskih i ekoloških determinanti zdravlјa, kao i prevencije u cilјu smanjenja nejednakosti tokom čitavog životnog ciklusa.

Promovisanje celoživotnog učenja, unapređenje socijalne sigurnosti za neformalne negovatelјe i razvoj integrisanih modela nege kroz međusektorsku saradnju.

Uvažavanje regionalne raznolikosti kroz razmenu iskustava i kreiranje rešenja koja poštuju lokalne specifičnosti i životna iskustva samih starijih osoba. Povezivanje demografije, geronauke, ekonomije, javnog zdravlјa i lјudskih prava radi kreiranja inkluzivnih politika zasnovanih na konkretnim dokazima.

U Republici Srbiji, Institut za javno zdravlјe Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” sa mrežom instituta/zavoda za javno zdravlјe obeležiće 1. oktobar – Međunarodni dan starijih osoba organizovanjem različitih edukativno-promotivnih aktivnosti sa cilјem promocije značaja zdrave dugovečnosti, prevencije i unapređenja kvaliteta života starije populacije.

(Pančevac/Zavod za javno zdravlje Pančevo)