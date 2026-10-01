Obnovljen objekat u pančevačkoj kasarni: Bolji uslovi za rad vojske

Pripadnici 72. brigade za specijalne operacije dobili su potpuno rekonstruisan objekat u kasarni „Rastko Nemanjić“ u Pančevu, čime su značajno unapređeni uslovi za njihov rad i svakodnevni boravak.

Kontinuirano ulaganje u infrastrukturu sistema odbrane i stvaranje savremenijih i boljih uslova za pripadnike vojske jedan je od prioriteta Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. U skladu sa tim, u pančevačkoj kasarni u potpunosti je rekonstruisan i adaptiran dvospratni objekat namenjen za smeštaj, nastavu, život i rad vojnika na služenju vojnog roka i profesionalnih pripadnika jedinice.

Objekat površine oko 1.450 kvadratnih metara izgrađen je sedamdesetih godina prošlog veka, a do sada na njemu nisu vršene veće adaptacije i rekonstrukcije.

Radovi na objektu započeti su krajem 2025. godine i završeni u planiranom roku. Obuhvatili su kompletnu rekonstrukciju unutrašnjih prostorija, zamenu krovnog pokrivača, prozora novim sa termoizolacionim staklom i komarnicima, kao i zamenu ulaznih i unutrašnjih vrata. Izvršena je kompletna sanacija fasade, čime je uz druge izvedene radove, energetska efikasnost objekta povećana četiri puta.

Prostor je u tehnološkom smislu prilagođen svojoj nameni i savremenim standardima. Rekonstruisane su električna i gromobranska instalacija i protivpožarna zaštita, a izrađene su nove vodovodna, kanalizaciona i hidrantska instalacija. Prostorije su klimatizovane, a izvedene su i nove telefonske i instalacije kablovskog TV sistema i interneta. Objekat se u potpunosti oprema novim nameštajem.

Realizacijom ovog i sličnih projekata nastavlja se unapređenje infrastrukture sistema odbrane i ambijenta u kojem profesionalni pripadnici Vojske Srbije žive i obavljaju svoje dužnosti, kao i podizanje kvaliteta uslova za boravak i obuku vojnika na služenju vojnog roka.

(RTV Pančevo)