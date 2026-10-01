Država daje 50 miliona dinara za sanaciju Deliblatske peščare

Ovaj dokument, koji predstavlja jedinstven i sistemski okvir delovanja, donet je sa ciljem hitne obnove i sanacije teških posledica koje su iza sebe ostavili nedavni požari.

Ministarka zaštite životne sredine u tehničkom mandatu Sara Pavkov ocenila je da obim posledica na terenu zahteva koordinisano delovanje više institucija. Formiranjem stručnih timova počeće detaljna procena štete, utvrđivanje smernica za revitalizaciju i sprovođenje radova, ali i dugoročno unapređenje sistema prevencije i zaštite od požara u ovom zaštićenom području.

„Požar je ostavio ozbiljne posledice na šume, šumsko zemljište i staništa, a naš zadatak je da obnovi ovog prirodnog bogatstva od izuzetnog značaja pristupimo odgovorno i stručno. Za realizaciju ovog Sanacionog plana u 2026. godini u budžetu Srbije već je obezbeđeno 50 miliona dinara“, izjavila je Pavkov.

Neposredno sprovođenje mera na terenu povereno je Javnom preduzeću „Vojvodinašume“, koje zvanično upravlja ovim rezervatom prirode. Sa druge strane, Ministarstvo zaštite životne sredine i nadležne inspekcije vršiće kontinuirani nadzor i kontrolu svih planiranih aktivnosti, kako bi se osiguralo da se proces obnove i očuvanja prirodnih vrednosti Deliblatske peščare sprovede po najvišim ekološkim standardima.

(Pančevac)