Roditelji-negovatelji od danas mogu da se prijave za 65.000 dinara

Od 1. oktobra porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno, uz uplaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad.

Porodice koje svakodnevno, 24 sata, brinu o članu domaćinstva sa smetnjama u razvoju dobijaju od 1. oktobra novi vid finansijske podrške.

Reč je o porodicama koje, zbog potrebe za stalnom negom, često nisu u mogućnosti da obavljaju poslove van kuće, pa je jedan od roditelja prinuđen da napusti posao kako bi se posvetio brizi o detetu, prenosi RTS.

Sašenka Mirković ističe da su takve porodice dugogodišnjom negom često iscrpljene, jer vreme koje bi mogli da posvete drugim poslovima ili sopstvenim potrebama uglavnom nije dostupno.

„Mislim da će ovo biti jedna lepa olakšica da jednostavno na neki način, makar donekle, bude komfornije i lagodnije“, rekla je Mirković, ukazujući na značaj finansijske podrške porodicama koje su do sada ove obaveze preuzimale bez naknade.

Pravo se, međutim, ne ostvaruje automatski. Roditelji-negovatelji zahtev mogu da podnesu elektronskim putem ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad, što je mogućnost namenjena i onima koji se ne snalaze sa elektronskim uslugama.

Korisnicima se uplaćuju i doprinosi

Postupak je, kako je objasnila Mirković, pojednostavljen, a rok za rešavanje je skraćen na 15 dana od podnošenja zahteva. Centri za socijalni rad već imaju podatke o potencijalnim korisnicima, budući da se pravo odnosi na roditelje čije dete ima utvrđeno pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć drugog lica.

Mesečni iznos podrške je 65.000 dinara, a predviđeno je i njegovo usklađivanje sa godišnjim rastom zarada i poreza. Pored neto iznosa, korisnicima se uplaćuju doprinosi za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje.

Na taj način, podrška treba da obuhvati i jedan od značajnih problema sa kojima se suočavaju roditelji koji napuštaju zaposlenje kako bi se posvetili detetu – gubitak prihoda, ali i prekid radnog staža i penzionog osiguranja.

(RTS)