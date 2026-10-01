Humanitarna akcija „Čuti i razumeti“ okupila decu sa oštećenim sluhom

Povodom Svetske nedelje gluvih i nagluvih osoba, koja se tradicionalno obeležava u poslednjoj nedelji septembra, u Gradskoj biblioteci u Čačku je 25. septembra održana 15. humanitarna akcija „Čuti i razumeti“.

Ova humanitarna akcija je još jednom okupila ljude oko zajedničkog cilja – podizanja svesti o značaju sluha i podrške osobama sa oštećenim sluhom. Akciji su prisustvovala deca sa oštećenim sluhom iz više gradova, bila su prisutna deca iz specijalnih škola za decu oštećenog sluha iz Beograda, Jagodine, Niša i Užica kao i gosti iz Čačka koji je ove godine bio domaćin akcije.

Humanitarnu akciju Čuti i razumeti je u sali Gradske biblioteke kroz šalu otvorio Inspektor Blaža kao voditelj programa, a prisutnima su se na početku obratile menadžerka Audiovoxa Gorica Mladenović, Nadežda Satarić iz Udruženja Amity i direktorka biblioteke Marijana Lazić.

„Svi mi koji je bavimo osobama oštećenog sluha, bez obzira da li je reč o deci ili odraslim osobama, znamo da taj procenat iz godine u godinu raste. Razlog tome je način života koji se menja iz godine u godinu i poruka je mladim ljudima da se čuvaju slušalica i prejake buke. Preko milijardu i po ljudi u svetu ima određeni gubitak sluha“ – izjavila je Gorica Mladenović, defektolog i menadžer kompanije „Audiovox“.

„Danas smo ovde da šaljemo takve poruke da pokušamo da pomognemo ljudima koji imaju oštećen sluh da što pre dođu do adekvatnog rešenja jer gubitak sluha ostavlja velike posledice ne samo na osobu, već i na njegovu okolinu, ostavlja posledice na društveni život ali i na mentalno zdravlje“ – zaključila je Gorica na kraju svog obraćanja.

U nastavku pristutnima se obratila gospođa Nada Satarić iz udruženja Amity –

„Prema procenama svaka druga starija osoba ima neko oštećenje sluha i to oštećenje sluha ih isključuje iz dostojanstvenog života koji treba da žive u svojoj lokalnoj zajednici a isključuje ih i iz života svoje porodice. I pošto ne mogu dobro da čuju osobe sa kojima razgovaraju, onda se povlače iz života, isključuju se, ne druže se, a to povlači druge probleme i onda mogu da odu u depresiju, a depresija je itekako uvod u demenciju.“

Nakon uvodnih obraćanja, u nastavku je usledio zabavni deo programa koji su svojim nastupima ulepšali Baletski studio Adađo AS, učenici Muzičke škole „Dr Vojislav Vučković“, mađioničar Piksi i plesna grupa Star Dance, dok je Željka Cvjetan Gortinski predstavila primere aktivnosti za prevenciju i rehabilitaciju. Nakon zajedničkog fotografisanja, druženje je nastavljeno obilaskom Narodnog muzeja u Čačku.

(Pančevac)